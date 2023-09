Novo nome surge para a disputa de cadeira no STF

Pessoas próximas ao presidente dizem que ele deixou para anunciar o nome da pessoa escolhida somente após a cirurgia

Com a iminente saída de Rosa Weber pela aposentadoria compulsória, uma vaga irá surgir no Supremo Tribunal Federal. E a escolha, que é do presidente Lula, tem movimentado aliados em diferentes setores da base do governo e do Judiciário.

Lula passará por uma cirurgia no quadril neste final de semana, e por isso, teve que diminuir a quantidade de compromissos. Pessoas próximas ao presidente dizem que ele deixou para anunciar o nome da pessoa escolhida somente em seu retorno aos trabalhos.

De acordo com a coluna Radar, da revista Veja, diferentes nomes vêm surgindo nos últimos dias. Jorge Messias, da AGU, já chegou a estar à frente, mas perdeu força por seu perfil conservador. Bruno Dantas, do TCU, já foi elogiado por Lula e é próximo de Flávio Dino, e chega como opção.

O público geral pede que o petista escolha uma mulher para substituir Rosa Weber. Assim, o nome da ex-ministra Luciana Lóssio passou a ser defendido entre aliados. A advogada Fernanda Hernendez também recebeu elogios de apoiadores petistas e passa a ser uma alternativa viável que pode ganhar corpo na reta final da disputa.

Em discurso realizado na ONU, Lula criticou a desigualdade dos governos, e até por isso, para não se desmoralizar, aliados pedem a escolha de uma mulher.