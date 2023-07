Caixa trabalha para zerar estoque de obras paradas no MCMV até fim do ano

Em 2023, a Caixa já retomou as obras de 13.684 unidades. Além disso, foram entregues 9.822 apartamentos ou casas construídas com recursos do programa habitacional

No relançamento do Minha Casa Minha Vida, a Caixa tem como objetivo prioritário retomar as obras paradas de 15.000 unidades habitacionais da Faixa 1 do programa (renda familiar de até R$ 2 640) até o fim do ano, chegando próximo de zerar o estoque sob responsabilidade do banco. Com a redução de recursos nos últimos anos para o programa, rebatizado de Casa Verde e Amarela sob Jair Bolsonaro, houve paralisação de diversos projetos habitacionais pelo País.

Em 2023, a Caixa já retomou as obras de 13.684 unidades. Além disso, foram entregues 9.822 apartamentos ou casas construídas com recursos do programa habitacional. “Devemos chegar muito próximo de zerar o estoque da Caixa”, disse a vice-presidente de Habitação do banco, Inês Magalhães, que já foi secretária de Habitação e ministra das Cidades.

No Banco do Brasil, também agente financeiro da Faixa 1 do programa, a previsão é de retomada de cerca de 4 mil unidades habitacionais.

“O Banco do Brasil informa que, dentro das suas responsabilidades, tem envidado esforços para que as obras paralisadas no âmbito do Programa Nacional de Habitação Urbana (PNHU) sejam retomadas, de forma que os beneficiários das unidades habitacionais tenham condições de habitabilidade, segurança e demais exigências previstas nos respectivos normativos relacionados ao Programa”, disse a instituição em nota.

Estadão Conteúdo