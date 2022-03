Caixa leiloa 187 imóveis em 14 estados

Os bens poderão ser arrematados utilizando recursos do FGTS ou através de financiamento junto à CEF

A Caixa Econômica Federal (CEF) irá realizar um leilão nacional, na próxima terça-feira (05), para pessoas físicas e jurídicas de imóveis residenciais e comerciais, com valores de até 50% abaixo do valor de mercado.

Os 187 imóveis, sendo 70 apartamentos, 103 casas, 6 imóveis comerciais e 8 terrenos, estão distribuídos em 14 estados: Alagoas (13), Amazonas (8), Ceará (6), Goiás (20), Mato Grosso (2), Mato Grosso do Sul (4), Minas Gerais (21), Paraíba (1), Pará (1), Pernambuco (8), Rio de Janeiro (18), Rio Grande do Norte (6), Rio Grande do Sul (19) e Santa Catarina (14).

O leilão

Os arremates dos imóveis serão realizados exclusivamente de forma eletrônica e os interessados deverão realizar o cadastro no site www.aragaoleiloes.com.br em até dois dias úteis anteriores à data do leilão, enviar os documentos necessários para habilitação no processo e aguardar a validação do cadastro.

Na sequência, o interessado poderá acessar o site com o seu e-mail e senha, solicitar a inscrição no leilão e a partir de então já poderá enviar os seus lances eletrônicos, que poderão ser feitos antecipadamente, mas os arremates só acontecerão nos dias e horários agendados.

Em Alagoas, onde haverá 13 oportunidades de negociação no leilão, o destaque é para um apartamento localizado na capital Maceió, com 101,75m2 de área e lance inicial a partir de R$ 481 mil. Já na Região Norte, em Manaus, uma loja com 140,91m2, no centro da cidade, é um dos principais bens a serem apresentados.

“Os leilões trarão oportunidades de valores diferenciados para quem está em busca de fechar bons negócios tanto para uso pessoal, bem como a título de investimento. Neste, em especial, os imóveis já saem com toda a documentação necessária para registro dos imóveis”, afirma o leiloeiro César Aragão.

A relação dos imóveis disponíveis, como também o Edital de Normas do leilão estão publicadas no site do leiloeiro (www.aragaoleiloes.com.br). No leilão nacional é possível utilizar recursos do FGTS e de financiamento imobiliário pela Caixa Econômica Federal (CEF), devendo o interessado consultar sua agência para analisar as condições para aprovação.

Para mais informações, os interessados poderão entrar em contato através do Whatsapp (81 99432-7547) ou no site: www.aragaoleiloes.com.br.