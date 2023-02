Caixa anuncia novas medidas com linhas de crédito e auxílio para vítimas da chuva

O banco também decidiu dar uma pausa nas prestações e carência de seis meses em empréstimos aos hospitais conveniados do SUS na região

Joana Cunha

São Paulo, SP

A Caixa Econômica Federal anunciou nesta quinta-feira (23) um conjunto de medidas para ajudar os atingidos pelas chuvas no litoral de São Paulo com liberação antecipada do Auxílio Brasil, linhas de crédito e condições especiais para pagamento de contratos habitacionais.

O banco também decidiu dar uma pausa nas prestações e carência de seis meses em empréstimos aos hospitais conveniados do SUS na região.

Nas cidades de Bertioga, Caraguatatuba, Guarujá, Ilhabela, São Sebastião e Ubatuba as agências do banco abrirão às 9h a partir desta sexta-feira (24).

De acordo com o banco federal, nas linhas de crédito para pessoa física, os clientes terão aumento de prazo, revisão das taxas e possibilidade de carência no crédito consignado. Também será oferecida isenção de cobrança de cesta de serviços por três meses e o CDC (Crédito Direto Caixa) com carência até 60 dias e até 60 meses para amortização.

Clientes pessoa jurídica terão carência até um ano nas linhas de capital de giro e pausa de até três meses para o pagamento de contratos, entre outras medidas.

Apesar da antecipação dos pagamentos do Auxílio Brasil, o dinheiro será liberado somente em 20 de março. Segundo comunicado, todos os cadastrados no programa receberão no mesmo dia, independentemente do final do NIS.