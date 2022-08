Bradesco anuncia parceria com banco BV para gestora de investimentos independente

O Banco Bradesco informa que firmou parceria estratégica com o banco BV para a formação de uma gestora de investimentos independente

O Banco Bradesco informa que firmou parceria estratégica com o banco BV (Banco Votorantim) para a formação de uma gestora de investimentos independente, que terá marca própria, a ser definida. Na transação, o Bradesco, por meio de uma de suas controladas indiretas, irá adquirir 51% do capital da BV DTVM (Sociedade), que concentra a gestão de recursos de terceiros e a atividade de private banking do banco BV. Os valores da operação não foram informados.

Com atuação no mercado brasileiro desde 1999, a BV DTVM é a 9ª maior gestora de fundos imobiliários, segundo ranking da Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiros e de Capitais (Anbima), com mais de R$ 41 bilhões de ativos sob gestão. O BV Private oferece soluções financeiras e patrimoniais customizadas para clientes de alta renda, ocupando o 9º lugar entre os private bankings do País.

“Com estrutura independente, a nova asset oferecerá aos investidores produtos inovadores e compatíveis com a realidade de mercado. O suporte e o comprometimento dos sócios reforçam a solidez e a credibilidade dos processos de governança e compliance aplicados ao negócio”, afirma em nota Roberto Paris, diretor executivo do Bradesco.

“A gestora será independente e com filosofia própria de investimentos, com completo portfólio de fundos de investimentos destinados ao mercado em geral e a todo perfil de investidor. No Private Banking o modelo será de arquitetura aberta com a oferta dos melhores produtos de investimentos disponibilizados pelo mercado, além de serviços bancários oferecidos pelo Bradesco e pelo BV, no Brasil e no exterior”, diz Gabriel Ferreira, CEO do banco BV.

A Organização Bradesco já possui ampla e sólida plataforma local de asset management, com mais de R$ 544 bilhões sob gestão, e de private banking, com mais de R$ 380 bilhões sob gestão, sendo o 3º e 2º maior gestor em cada segmento, respectivamente.

A conclusão da transação está sujeita ao cumprimento de determinadas condições precedentes, legais e regulatórias.

Estadão Conteúdo