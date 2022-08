Capitão Wagner lidera de forma isolada na pesquisa para Governo do Ceará

O candidato do União Brasil lidera as intenções de voto no Ceará, com 38%, 13% a mais que o segundo colocado

Uma pesquisa realizada pelo RealTime/Big Data e divulgada na noite de segunda-feira (22) pelo ‘Jornal da Cidade’ mostra Capitão Wagner liderando a intenção de voto para o Palácio da Abolição, no Ceará. O candidato do União Brasil lidera as intenções de voto com 38%, 13% a mais que o segundo colocado. Na pesquisa espontânea o cenário se repete, com Capitão Wagner em primeiro lugar, com 28%, tendo larga vantagem em relação aos adversários. A pesquisa contratada pela TV Cidade Fortaleza, afiliada da RecordTV no Ceará, ouviu 1.000 eleitores entre os dias 19 e 20 de agosto de 2022. A pesquisa foi registrada na Justiça Eleitoral sob o código CE-00164/2022. Segundo o instituto, o nível de confiança da pesquisa é de 95%. A margem de erro é de 3 pontos para mais ou para menos.