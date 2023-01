Brasil fecha 431.011 vagas com carteira assinada em dezembro, diz governo

O resultado é pior do que o registrado em dezembro de 2021, quando foram fechadas 293.111 vagas no país

Esse resultado é do registro de 1.382.923 admissões e de 1.813.934 desligamentos. As informações são do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), divulgado nesta terça (31) pelo Ministério do Trabalho e Previdência.

No saldo acumulado de 2022, o Brasil abriu 2.037.982 vagas de emprego com carteira assinada, segundo os dados do governo. Os desligamentos no mesmo período foram 2.776.733.

Na divisão por grupamentos das atividades econômicas em dezembro, todos registraram fechamento de vagas:

– Agricultura: -36.921 postos de trabalho

– Indústria: -114.246 postos de trabalho

– Construção: -74.505 postos de trabalho

– Comércio: -17.275 postos de trabalho

– Serviços: -188.064 postos de trabalho

Por região, todas também ficaram com saldo negativo para a abertura de vagas:

– Norte: -27.143 postos de trabalho

– Nordeste: -52.018 postos de trabalho

– Sudeste: -212.362 postos de trabalho

– Sul: -102.993 postos de trabalho

– Centro-Oeste: -35.740 postos de trabalho

Metodologia

Os dados do Caged se referem apenas às vagas com carteira assinada, e são as próprias empresas que preenchem as informações em um sistema próprio.

O levantamento não capta os dados do mercado de trabalho informal, como a Pnad Contínua do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), por exemplo.

Como as companhias podem atualizar as informações de contratações e desligamentos de maneira retroativa, os dados podem variar de mês a mês.