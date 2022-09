Bolsonaro pede a supermercadistas a resolução do ‘problema’ do preço do leite

Logo após a fala de Bolsonaro, contudo, o presidente do Abras, João Galassi, afirmou que o preço do leite já caiu

O presidente Jair Bolsonaro (PL) pediu a supermercadistas nesta terça-feira, 20, a resolução do “problema” do preço do leite. A inflação dos alimentos é um dos empecilhos ao crescimento de sua candidatura à reeleição nas pesquisas de intenção de voto.

“Já que vocês são do supermercado, as informações que eu tenho é que o preço dos gêneros alimentícios vêm diminuindo um pouco. Só vem aumentando um pouco a questão do leite. Logicamente, o problema não é com vocês, mas se puder resolver esse problema”, declarou Bolsonaro durante sabatina promovida pela Associação Brasileira de Supermercados (Abras).

Em evento da Abras em junho, o ministro da Economia, Paulo Guedes, pediu aos empresários do setor o adiamento dos reajustes de preços dos produtos para 2023 – ou seja, após o ano eleitoral

Logo após a fala de Bolsonaro, contudo, o presidente do Abras, João Galassi, afirmou que o preço do leite já caiu.

Na sabatina, o candidato à reeleição voltou a comemorar a queda do preço da gasolina, destacou que foi um projeto negociado com o Parlamento e atribuiu ao fenômeno a redução da inflação no País. “Devemos ter pela frente o terceiro mês consecutivo de deflação”, avaliou o presidente.

