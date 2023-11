Bolsas de NY fecham sem direção única, mas encerram novembro com o maior avanço mensal do ano

Dow Jones teve o maior avanço mensal desde outubro de 2022, enquanto S&P 500 e Nasdaq registraram o melhor mês desde julho do ano passado

As bolsas de Nova York fecharam sem direção única nesta quinta-feira, 30, com Dow Jones apoiado por fortes ganhos de Salesforce e Boeing. De qualquer forma, os três principais índices acionários de Nova York confirmaram sólida valorização em novembro, no mês em que cresceram as apostas de que o Federal Reserve (Fed) cortará juros ao longo de 2024.

O índice Dow Jones registrou alta diária de 1,47%, a 35.950,89 pontos; o S&P 500 avançou 0,38%, a 4.567,80 pontos; e o Nasdaq caiu 0,23%, a 14.226,22 pontos. Na comparação mensal, houve salto de 8,77%, 8,92% e 10,70%, respectivamente. Dow Jones teve o maior avanço mensal desde outubro de 2022, enquanto S&P 500 e Nasdaq registraram o melhor mês desde julho do ano passado.

“Embora certamente não exista uma comparação histórica perfeita que possa ser usada para traçar o roteiro para as ações no futuro, estamos confiantes de que o bull market secular pode continuar acontecendo, especialmente dados os atuais fundamentos da economia e das ações nos EUA”, escreveu Brian Belski, estrategista-chefe de investimentos da BMO Capital Markets.

Na sessão de hoje, Salesforce saltou 9,36%, após a empresa anunciar lucro que superou expectativas do mercado. Boeing, por sua vez, ganhou 3,21%, depois que o Canadá fechou acordo de compra de aeronaves da empresa.

Os dois papéis ajudaram a descolar o Dow Jones dos demais índices, sobretudo o Nasdaq, em meio à escalada dos juros dos Treasuries. Embora o índice de preços de gastos com consumo (PCE) tenha indicado recuo da inflação, dirigentes do Fed evitaram descartar mais aperto à frente. O presidente da distrital de Nova York, John Williams, disse que a instituição poderia subir mais os juros no ciclo atual.

Estadão Conteúdo