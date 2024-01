Bolsas de NY fecham mistas com Dow Jones pressionado por tombo da 3M após projeções frustrantes

O pregão foi pontuado ainda pela cautela antes de dados de crescimento e inflação dos EUA a ser publicados nos próximos dias

As bolsas de Nova York fecharam mistas, com o Dow Jones em queda sob pressão do tombo de dois dígitos das ações da 3M após as projeções da companhia decepcionarem analistas. Os demais índices marcaram leve alta. O pregão foi pontuado ainda pela cautela antes de dados de crescimento e inflação dos EUA a ser publicados nos próximos dias e que tendem a influenciar as apostas para a trajetória dos juros básicos americanos.

O Dow Jones cedeu 0,25%, aos 37905,45 pontos. O S&P 500 subiu 0,29%, aos 4864,60 pontos e o Nasdaq ganhou 0,43%, aos 15425,94 pontos.

Na liderança como a maior queda porcentual do Dow Jones, as ações da 3M despencaram 11,03%. Os ativos foram pressionados pelas projeções abaixo do esperado para 2024, mesmo após a empresa apresentar crescimento do lucro de 6%, para US$ 2,42 por ação, acima do US$ 2,31 esperado, no quarto trimestre. Para o ano, a companhia projetou lucro por ação entre US$ 9,35 e US$ 9,75, ante projeções dos analistas de US$ 9,90.

A Johnson & Johnson cedeu 1,67% após projeções frustrarem as expectativas. Em 2024, a J&J espera obter lucro ajustado por ação de US$ 10,55 a US$ 10,75 e gerar receitas de US$ 87,8 bilhões a US$ 88,6 bilhões. As projeções da FactSet eram de lucro de US$ 10,68 por ação e receita de US$ 87,9 bilhões. No quarto trimestre, a empresa anunciou lucro de US$ 4,13 bilhões, 28% maior do que o ganho de US$ 3,23 bilhões apurado em igual período do ano anterior, segundo balanço publicado nesta terça-feira.

As ações da GE fecharam em baixa de 0,98% após a companhia anunciar lucro e receita acima das expectativas, ainda que a projeção para o trimestre atual tenha frustrado os analistas.

Por outro lado, Verizon e P&G subiram 6,72% e 4,14%, com resultados. Outro destaque positivo foi a United Airlines (+5,31%), que revelou seus números no fim da tarde de ontem. O CEO da United Airlines, Scott Kirby, disse nesta terça-feira (23), em entrevista à CNBC, que acredita que os aviões Max 9 da Boeing, que ficaram parados devido a problemas de operação, poderão ser liberados para voar novamente em breve, mas afirmou estar “desapontado” com a continuidade dos desafios de fabricação das aeronaves.

A Netflix subiu 1,33% antes de a plataforma de streaming divulgar seus resultados após o fechamento do pregão.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Em dia de agenda sem indicadores relevantes nos EUA, a expectativa segue canalizada para os dados sobre o Produto Interno Bruto (PIB) e inflação PCE referentes ao quarto trimestre de 2023, que serão conhecidos no fim da semana e podem levar a ajustes nas expectativas para os juros do Federal Reserve (Fed, o banco central americano).

Estadão Conteúdo