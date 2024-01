Petróleo fecha em queda, após dólar forte induzir recuperação parcial com temores por demanda

Craig Erlam destacava que o movimento de hoje ainda é de “consolidação”, com um quadro econômico “ainda muito pouco claro”

O petróleo fechou em queda nesta terça, 23, devolvendo parte dos ganhos vistos nesta segunda, 22, e trazendo o preço do barril do Brent de volta abaixo dos US$ 80, enquanto temores com uma demanda fragilizada continuam contendo investidores da commodity.

O WTI para março caiu 0,52% (US$ -0,39), a US$ 74,37 o barril, na New York Mercantile Exchange (Nymex). O Brent para o mesmo mês recuou 0,63% (US$ -0,51), a US$ 79,55 o barril, na Intercontinental Exchange (ICE).

Em dia com poucos drivers e com o dólar se fortalecendo ante rivais – o que deixa o petróleo mais caro para estrangeiros, visto que a commodity é negociada na moeda americana -, o analista da Oanda Craig Erlam destacava que o movimento de hoje ainda é de “consolidação”, com um quadro econômico “ainda muito pouco claro”.

Segundo ele, o sobe e desce de preços deve continuar até que o mercado tenha mais clareza sobre as taxas de juros de economias desenvolvidas, os conflitos no Oriente Médio e a política de produção da Organização dos Países Exportadores de Petróleo e aliados (Opep+).

A Spartan Capital, por sua vez, alertou para os ainda presentes temores sobre a demanda do petróleo, que insistem em preocupar investidores. Enquanto isso, o TD Securities diz que os atrasos de navios petroleiros impedidos de trafegar pelo Mar Vermelho tendem a manter os preços provisoriamente elevados. O BOK Financial, porém, escreve que esse apoio deve ser limitado, “a menos que vejamos uma escalada de tensões que de fato reduza a oferta de petróleo”.

Estadão Conteúdo