Bolsas de NY fecham mistas, após mais um pregão volátil

As bolsas de Nova York fecharam mistas nesta quinta-feira, em mais um pregão marcado pela intensa volatilidade. Dados de inflação ao produtor reforçaram expectativa por aperto monetário nos Estados Unidos, enquanto investidores temem que o processo leve a maior economia do planeta à recessão.

O índice Dow Jones encerrou a sessão em baixa de 0,33%, a 31 730,30 pontos. O S&P 500 perdeu 0,13%, a 3.930,08 pontos. Já o Nasdaq subiu 0,06%, a 11.370,96 pontos.

A ação da Walt Disney marcou desvalorização de 0,80%, um dia após a empresa informar que teve lucro bem abaixo do esperado por analistas no primeiro trimestre, embora tenha registrado avanço na receita.

Pela manhã, o Departamento do Trabalho dos EUA informou que o índice de preços ao produtor (PPI, na sigla em inglês) subiu 0,5% em abril ante março e 11,0% na comparação anual, em linha com as previsões do mercado. Na quarta, o órgão havia revelado que a inflação ao consumidor teve a primeira desaceleração desde agosto, mas segue perto dos níveis máximos em quatro décadas.

Os dados sustentaram as apostas de que o Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) voltará a aumentar juros nas próximas reuniões. Em reação, os mercados acionários exibiram pronunciada instabilidade e oscilaram entre ganhos e perdas ao longo de todo o dia.

“Os mercados temem que os bancos centrais, ao tentar domar a inflação, possam desencadear uma recessão ou pelo menos uma forte desaceleração econômica. Quando você olha para os dados do CPI de ontem, talvez seja um pouco cedo para chamar o pico da inflação”, avalia o chefe de investimentos SYZ Private Banking, Luc Filip.

Estadão Conteúdo