Bolsas de NY fecham mistas após ganho semanal com dados sem surpresas; Intel desaba quase 12%

As bolsas de Nova York fecharam com desempenhos divergentes e variações contidas nesta sexta, 26, após a esperada desaceleração do núcleo de inflação do índice dos gastos com consumo pessoal (índice de preços do PCE) nos EUA mudar pouco as perspectivas do mercado sobre o rumo da taxa de juros. As ações da Intel desabaram após a fabricante de semicondutores traçar projeções abaixo das expectativas dos analistas.

O índice Dow Jones fechou em alta de 0,16%, aos 38.109,43 pontos, após perder força em relação à máxima do dia de 38 215,31 pontos. O S&P 500 marcou baixa de 0,07%, aos 4.890,97 pontos, sem conseguir sustentar o ímpeto depois de marcar máxima de 4.906,69 pontos. E o Nasdaq caiu 0,36%, aos 15.455,36 pontos. Esses dois últimos índices encerraram uma sequência de seis pregões consecutivos de ganhos. Ainda assim, na semana, o Dow Jones subiu 0,65%, o S&P 500 1,06% e o Nasdaq,0,94%.

A ação da Intel desabou 11,91%, após a empresa projetar resultado abaixo do esperado para o atual trimestre até março. A empresa anunciou que deve registrar lucro ajustado de US$ 0,13 por ação e vendas de US$ 12,7 bilhões no período, contrastando com a previsão dos analistas consultados pela FacSet de lucro por ação de US$ 0,34 com vendas de US$ 14,24 bilhões.

A American Express saltou 6,99%, após divulgar previsão de faturamento em 2024 acima das expectativas dos analistas. Na ponta oposta, a Visa recuou 1,72%, depois de a empresa anunciar desaceleração no ritmo de crescimento do lucro e do faturamento.

A Tesla subiu 0,34% em uma recomposição marginal e sem convicção após o papel ter registrado na quinta-feira a maior queda em mais de um ano sob impacto do lucro e receita abaixo do esperado no quarto trimestre, além de ter apresentado projeções opacas para o ano. A gestora Cathie Wood, fundadora e CEO da Ark Invest e uma otimista em relação à Tesla, aproveitou a queda das ações ontem para comprar 148.246 papéis, no valor aproximado de US$7 milhões.

A janela para novatas ingressarem na bolsa deu sinais de que segue aberta e com os investidores receptivos. O pregão dessa sexta-feira teve o início da negociação da ArriVent Biopharma, que disparou 11,11% na Nasdaq. Ontem, a companhia de biotecnologia CG Oncology estreou na Nasdaq com um salto de 96% em relação ao preço fixado na sua Oferta Pública Inicial (IPO, na sigla em inglês).

Estadão Conteúdo