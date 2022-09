Bolsas de NY fecham em queda, com postura do Fed em foco em dia de PCE

As bolsas chegaram a exibir quadro misto em parte do dia, mas houve piora na reta final, confirmando as baixas

Os mercados acionários de Nova York registraram baixa, nesta sexta-feira, 30. As ações ficaram sob pressão, após uma leitura da inflação nos Estados Unidos vir acima do esperado, o que reforçou a expectativa de mais elevações de juros, fato que tende a ser negativo para os papéis. O Dow Jones fechou em queda de 1,71%, em 28.725,51 pontos, o S&P 500 caiu 1,51%, a 3.585,62 pontos, e o Nasdaq recuou 1,51%, a 10 575,62 pontos. Na comparação semanal, houve baixas de 2,92%, 2,91% e 2,69%, respectivamente. O índice de preços de gastos com consumo (PCE, na sigla em inglês), medida de inflação preferida do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), subiu 0,6% em agosto ante julho, acima da previsão de alta de 0,5% dos analistas ouvidos pelo Wall Street Journal. Além disso, entre dirigentes do Fed, foi mantido o discurso sobre a necessidade de apertar mais a política monetária, subindo os juros para conter a inflação, mesmo que isso pese na atividade. As bolsas chegaram a exibir quadro misto em parte do dia, mas houve piora na reta final, confirmando as baixas. Quase todos os setores caíram, com tecnologia, serviços de comunicação e financeiro em baixa de mais de 1%. Entre algumas ações de peso, Apple caiu 3,00%, Amazon recuou 1,57% e Microsoft, 1,94%. Chevron perdeu 0,76% e ExxonMobil, 1,54%, em dia de baixa do petróleo, enquanto Boeing fechou em queda de 3,39%. General Motors recuou 3,52%. Estadão Conteúdo