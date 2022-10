Bolsas de NY fecham em alta de mais de 2%, com setor de energia em destaque

O dia já começou no azul nas bolsas de Nova York, em grande medida ajudado pelo movimento do setor de energia

Os mercados acionários de Nova York fecharam com ganhos robustos nesta segunda-feira, 3, com investidores atentos aos preços do petróleo, que impulsionaram o setor de energia, e também a indicadores. Em dia de ganhos em todos os setores, a ação da Tesla foi exceção, com baixa de 8,61%, pressionada após a companhia registrar crescimento em suas entregas de veículos no trimestre encerrado em setembro, mas com resultado abaixo do previsto por analistas.

O índice Dow Jones fechou em alta de 2,66%, em 29.490,89 pontos, o S&P 500 subiu 2,59%, a 3.678,43 pontos, e o Nasdaq avançou 2,27%, a 10.815,43 pontos.

No setor de energia, o papel da Chevron subiu 5,61%, o da ExxonMobil teve alta de 5,28% e o da Conoco Phillips, de 7,46%. Os ganhos do petróleo foram fortes, com a expectativa de que a Organização dos Países Exportadores de Petróleo e aliados (Opep+) possa cortar a oferta.

O apetite por risco, de qualquer modo, foi generalizado. Entre outras ações importantes, Boeing subiu 4,10%, Meta avançou 2,16%, Apple ganhou 3,08% e Amazon, 2,55%. No setor bancário, JPMorgan fechou em alta de 3,09% e Citigroup, de 2,14%. Na contramão da maioria, Twitter recuou 2,97%, além da já citada perda robusta da Tesla.

O dia já começou no azul nas bolsas de Nova York, em grande medida ajudado pelo movimento do setor de energia. O fôlego aumentou ainda pela manhã, em meio a indicadores. O índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) industrial dos EUA, da S&P Global, avançou acima da previsão. O quadro melhorou ainda mais após o PMI industrial americano do Instituto para Gestão da Oferta (ISM), que caiu abaixo da previsão em setembro, o que poderia ajudar o Federal Reserve (Fed, o banco central americano) a ser menos duro em seu aperto monetário.

Estadão Conteúdo