Bolsas de NY fecham em alta, com decisão do Fed, Powell e guerra no radar

As bolsas de Nova York fecharam em alta nesta quarta-feira, em sessão intensamente marcada pela decisão de política monetária do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano). Após a elevação de juros em 0,25 ponto porcentual pela autoridade, as ações chegaram a ficar pressionadas, mas o ímpeto de ganhos foi retomada durante a coletiva do presidente do Fed, Jerome Powell. A alta na taxa já era esperada, e investidores focam nas perspectivas para os próximos aumentos de juros pelo banco central até o fim do ano. Além disso, as tratativas por um acordo entre Ucrânia e Rússia para o fim da guerra seguiram no radar.

O índice Dow Jones fechou em alta de 1,55%, a 34.063,10 pontos, o S&P 500 subiu 2,24%, a 4.357,86 pontos, e o Nasdaq avançou 3,77%, para 13.436,55 pontos.

Em sua coletiva, Powell disse: “há sete reuniões que ocorrerão neste ano e teremos sete altas de juros”, junto com a diminuição de ativos em poder do banco central americano.

Depois do Fed ter dado início ao ciclo de alta de juros, as apostas para que a taxa dos Fed Funds esteja acima de 2,0% na reunião de 14 dezembro passaram a ser majoritárias, conforme monitoramento do CME Group. Para os juros entre 2,0% e 2,25% as apostas subiram de 25,7% para 36,6%. Entre 2,25% e 2,5%, elas aumentaram de 7,6% para 20,0%. Na faixa entre 2,5% e 2,75%, estão 2,5% dos apostadores – frente 0,2% na terça. O cenário impulsionou as ações de bancos. Morgan Stanley (+6,30%), JPMorgan (+4,45%) e Bank of America (+3,11%) Goldman Sachs (+3,52%) tiveram importantes altas.

Nesta quarta, a Rússia indicou estar aberta a aceitar a possibilidade de um modelo de desmilitarização da Ucrânia que preserve o exército local e assegure status neutro em relação à Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), segundo o Interfax.

Além disso, uma reportagem do Financial Times informou que os dois lados trabalham em um plano de paz com essas propostas, mas há relatos de que os ucranianos rejeitaram a ideia de neutralidade. O cenário contribuiu para uma queda nos preços do petróleo, o que estimulou ações de setores que vinham se preocupando com o patamar elevado nos preços da commodity. Um deles foi o das aéreas, em virtude dos combustíveis, com American Airlines (+5,78%), United Airlines (+7,71%) e Delta Air Lines (+5,97%).

Castigadas nos últimos dias pelo avanço da covid-19 na China, as American Depositary Receipts (ADRs) chinesas se recuperaram, depois de comentários do vice-premiê da China, Liu He. Segundo a agência estatal chinesa Xinhua, ele afirmou que Pequim adotará políticas favoráveis aos mercados de capitais e imóveis. A Didi disparou 41,67%, enquanto a Tencent avançou 34,23%.

Estadão Conteúdo