Bolsas de Nova York fecham em baixa, com expectativa por aperto do Fed em junho ainda firmada

Os índices iniciaram a sessão desta sexta sem direção única e passaram a maior parte do dia em viés de alta

As bolsas de Nova York fecharam em baixa nesta sexta-feira, 7, após relatório de emprego dos Estados Unidos mostrar criação de emprego abaixo do esperado, mas desaceleração no desemprego e alta nos salários. O payroll – como é conhecido – não alterou a chance majoritária de alta nos juros do Federal Reserve (Fed) na reunião deste mês. No entanto, diminuiu a probabilidade de apertos adicionais mais adiante. Os índices caíram no acumulado da semana, marcada também por ata e falas hawkish do Fed.

O índice Dow Jones fechou em queda de 0,55%, a 33.734,88 pontos; o S&P 500 recuou 0,29%, a 4.398,95 pontos; e o Nasdaq cedeu 0,13%, a 13.660,72 pontos. Em relação a sexta-feira passada (30), as perdas foram de 1,96%, 1,16% e 0,92%, respectivamente.

Os índices iniciaram a sessão desta sexta sem direção única e passaram a maior parte do dia em viés de alta, antes de entrarem todos em território negativo a poucos minutos do fechamento e renovarem mínimas até os últimos instantes do pregão, com a deterioração das empresas de tecnologia.

O payroll chegou a impulsionar as bolsas mais cedo, à medida que fez o dólar cair e valorizou as commodities, apoiando ações relacionadas a esse setor. Foi o caso das petroleiras Chevron e ExxonMobil, que ao fim do pregão subiu 0,86% e 0,25%, na esteira de alta de mais de 2% nos preços do petróleo. O setor de energia foi o que teve melhor desempenho entre os 11 do S&P 500, com alta de 2,06%.

O relatório de emprego registrou aumento de 209 mil vagas nos EUA mês passado, ante previsão de 225 mil a partir da mediana de 31 analistas consultados pelo Projeções Broadcasts. Já a taxa de desemprego recuou para 3,6% em junho, ante 3,7% em maio, em linha com o consenso do mercado. O salário médio por hora, por sua vez, teve alta de 0,36% em relação a maio, a US$ 33,58, acima da projeção do mercado, de 0,30%.

“O crescimento do emprego moderou mais do que o esperado em junho”, escreveu a Oxford Economics em relatório. “No entanto, a desaceleração no crescimento do emprego não é suficiente para impedir um aumento da taxa na reunião do Comitê Federal de Mercado Aberto no final deste mês.’

Tecnologia ganhou fôlego no início da tarde, mas as grandes companhias do setor fecharam em maioria em baixa, com exceção da Amazon (1,11%). Microsoft, Meta, Apple, e Alphabet cederam 1,19%, 0,50%, 0,59% e 0,52%.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Estadão conteúdo