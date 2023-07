Avião desaparecido há cinco dias no Paraná é encontrado; três morreram

Segundo a FAB, haviam três pessoas a bordo, sendo dois deles servidores da Casa Civil do governo do estado. Todos faleceram.

Há cinco dias desaparecido, o avião monomotor que havia saído do aeroporto de Umuarama, no Paraná, foi encontrado no início da tarde desta sexta-feira (07) pela Força Aérea Brasileira (FAB) na Serra do Mar.

Segundo a FAB, haviam três pessoas a bordo, sendo dois deles servidores da Casa Civil do governo do estado. Todos faleceram.

O avião partiu de Umuarama por volta das 7h50 da última segunda-feira (03) e tinha como destino a cidade de Paranaguá (PR), mas perdeu contato com os radares pouco após a decolagem.

Nas redes sociais, o governador do estado, Ratinho Júnior (PSD), lamentou as mortes. “Nesse trágico acidente aeronáutico perde amigos que acreditavam arduamente na nossa gestão. Deixo toda a minha solidariedade às famílias nesse momento de imensa dor”, escreveu.