Bolsas da Europa fecham mistas, com dúvidas sobre diálogo Rússia-Ucrânia

As principais bolsas europeias fecharam sem sinal único nesta quarta-feira, 30, em meio a sinais mistos sobre as negociações de paz entre Rússia e Ucrânia e à desconfiança do Ocidente quanto aos compromissos de Moscou. Discursos de dirigentes do Banco Central Europeu (BCE) e indicadores locais também foram monitorados por investidores.

O índice Stoxx 600, que reúne centenas de companhias de todo o continente, caiu 0,41%, a 460,19 pontos.

O negociador ucraniano Mykhailo Podolyak se mostrou otimista após conversas com a Rússia, nas quais Moscou afirmou que reduziria as atividades militares em determinadas regiões. Apesar disso, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, manifestou ceticismo e disse que o governo de Vladimir Putin não é confiável.

Entre os russos, o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, elogiou o fato de Kiev ter respondido às exigências por escrito, mas ponderou não ter percebido sinais de avanços significativos nas negociações e destacou que ainda há muito trabalho a fazer.

Líderes ocidentais, entre eles o primeiro ministro britânico, Boris Johnon, reforçaram planos de manter a pressão contra os russos.

Diante dessas incertezas, o petróleo se fortaleceu e sustentou ações do setor. Em Londres, Shell (+4,43%) e BP (+3,07%) ajudaram o índice FTSE 100 a destoar da maioria das outras praças europeias e subir 0,55%, a 7.578,75 pontos, na máxima do dia. Também no azul, o PSI 20, de Lisboa, avançou 1,45%, a 6 007,68, no maior nível intraday.

No restante do continente, investidores observaram o impacto econômico da guerra no Leste Europeu. O índice de sentimento econômico da zona do euro, que mede a confiança de setores corporativos e dos consumidores, caiu de 113,9 pontos em fevereiro para 108,5 pontos em março.

Na Alemanha, a inflação ao consumidor subiu 7,3% na comparação anual de março, de acordo com dados preliminares, bem acima da previsão de analistas (+6,2%). Nesse ambiente, o índice DAX, de Frankfurt, perdeu 1,45%, a 14.606,05 pontos.

A presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, disse acreditar que a economia da região evitará um cenário de estagflação, isto é, período longo de inflação alta e crescimento estagnado. Membro do Conselho do BCE, Gabriel Makhlouf reiterou compromisso da autoridade monetária em tomar quaisquer ações necessárias pela estabilidade de preços.

Na Bolsa de Paris, o CAC 40 cedeu 0,74%, a 6.741,59 pontos.

Em Milão, o FTSE MIB recuou 0,03%, a 25.300,25 pontos.

Já o Ibex 35, de Madri, se desvalorizou 0,74%, a 8.550,60 pontos, de acordo com cotação preliminar.

