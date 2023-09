Bolsas da Europa fecham em queda após Fed e BoE manterem risco de juros altos por longo tempo

A fuga do risco ditou o clima desde a abertura dos mercados, no primeiro pregão após a decisão do Fed da quarta-feira de manter a taxa básica entre 5,25% e 5,50%

As bolsas da Europa fecharam em queda firme nesta quinta-feira, 21, à medida que os temores de que o Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) mantenha a política restritiva por um longo período se contrapuseram aos efeitos da manutenção de juros do Banco da Inglaterra (BoE, na sigla em inglês) nesta quinta.

A fuga do risco ditou o clima desde a abertura dos mercados, no primeiro pregão após a decisão do Fed da quarta-feira de manter a taxa básica entre 5,25% e 5,50%. Investidores reagiram com certa apreensão à sinalização do gráfico de pontos de que ainda há apoio majoritário a mais aperto este ano.

“Neste ambiente com taxas mais elevadas durante mais tempo, é mais difícil conseguir um pouso suave”, alerta a BlackRock, em referência ao fenômeno em que a inflação é controlada sem um impacto drástico na atividade. “Seria de se esperar mais declínio no crescimento.”

O cenário impôs cautela nos negócios em todo o mundo, mas Londres encontrou espaço para reduzir perdas após o anúncio do BoE. A autoridade monetária levou em conta o arrefecimento da inflação de serviços e decidiu manter juros em 5,25%.

De qualquer forma, o presidente da instituição, Andrew Bailey, projetou uma postura restritiva por “tempo suficiente”. Assim, o índice FTSE 100, referência na capital britânica, fechou em baixa de 0,69%, a 7.678,62 pontos.

As perdas foram mais profundas do outro lado do Canal da Mancha. Em Paris, o índice CAC 40 baixou 1,59%, a 7.213,90 pontos. A ação da Casino despencou mais de 9%, após a endividada varejista francesa reduzir o guidance para venda e lucros no horizonte dos próximos quatro anos.

Também houve repercussão das decisões dos BCs de Suécia e Noruega de subirem juros, enquanto o da Suíça optou por uma inesperada estabilidade das taxas.

Neste contexto, o DAX, de Frankfurt, cedeu 1,33%, a 15.571,86 pontos. Em Milão, o FTSE MIB baixou 1,78%, a 28.708,55 pontos. Nas praças ibéricas, o PSI 20, de Lisboa, recuou 0,41%, a 6 163,05 pontos, e o Ibex 35, de Madri, caiu 1,03%, a 9.546,80 pontos. As cotações são preliminares.

Estadão Conteúdo