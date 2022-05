Bolsas da Europa fecham em baixa, com dados fracos da China e da própria região

O índice Ibex 35, da Bolsa de Madri, recuou 1,73%, a 8.436,00 pontos. A ação do Santander registrou baixa de 2,72% e Iberdrola, de 0,82%

Os mercados acionários da Europa registraram sinal negativo, nesta segunda-feira, 2. Em dia com feriado no Reino Unido e bolsa fechada em Londres, as outras praças foram pressionadas por sinais fracos vindos da economia da China, com indicadores também modestos na região.

O índice pan-europeu Stoxx 600 fechou em queda de 1,46%, em 443,83 pontos.

Leia também Percentuais de endividados e inadimplentes são os maiores em 12 anos

Na China, o índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) oficial da indústria caiu e ficou abaixo da previsão para abril, enquanto o da Caixin também caiu no mês passado, neste caso à mínima desde fevereiro de 2020.

O Commerzbank considerou que os dados mostram o impacto dos lockdowns para conter a covid-19 no país e alerta que o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) pode frustrar as previsões neste ano. Para o NateWest, os mercados globais estão “claramente mais preocupados” agora sobre o quadro na China que duas semanas atrás.

Na zona do euro, o PMI industrial teve baixa de 56,5 em março a 55,5 em abril, na mínima em 15 meses, com os impactos da guerra entre Rússia e Ucrânia em foco.

Na Alemanha, o PMI da indústria recuou a 54,6 em abril, mínima em 20 meses, mas um pouco acima da preliminar de 54,1, que também era a previsão. Houve também queda modesta nas vendas no varejo do país, de 0,1% em março ante fevereiro. Já o índice de sentimento do consumidor na zona do euro recuou a 105 em abril, ante expectativa de 108.

Na Bolsa de Frankfurt, o índice DAX fechou em baixa de 1,13%, em 13.939,07 pontos. Entre os papéis mais negociados, Deutsche Bank caiu 1,55% e Deutsche Telekom, 1,59%.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Em Paris, o índice CAC 40 caiu 1,66%, a 6.425,61 pontos.

Na Bolsa de Milão, o índice FTSE MIB registrou queda de 1,63%, a 23.857,23 pontos. Telecom Italia recuou 2,48% e Intesa Sanpaolo, 1,66%, enquanto Unicredit teve baixa de 2,75%.

O índice Ibex 35, da Bolsa de Madri, recuou 1,73%, a 8.436,00 pontos. A ação do Santander registrou baixa de 2,72% e Iberdrola, de 0,82%.

Em Lisboa, o índice PSI 20 caiu 1,11%, a 5.864,36 pontos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Contato Marcar Noticia

Estadão Conteúdo