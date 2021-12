Bolsa sobe após aperto monetário dentro do esperado nos EUA

Os mercados de ações operam no azul desde quarta-feira (15), quando o Fed anunciou um aperto monetário em linha com o esperado por analistas

São Paulo, SP

A Bolsa de Valores brasileira subia 0,98%, a 108.425 pontos, às 10h58 desta quinta-feira (16). O dólar recuava 0,42%, a R$ 5,6850, após ter alcançado a maior cotação em oito meses na véspera.

Os mercados de ações operam no azul desde a tarde desta quarta-feira (15), quando o Fed (Federal Reserve, o banco central americano) anunciou um aperto monetário em linha com o esperado por analistas.

A sinalização do comitê de política monetária do Fed foi de três aumentos das taxas de juros em 2022, mudança relevante em relação ao anúncio de apenas um aumento feito três meses atrás. A autoridade também informou que a redução da compra de títulos acontecerá num ritmo duas vezes mais rápido, terminando em março.

Iniciada na pandemia para estimular a economia, a política de compra de ativos e manutenção de juros quase zerados será encerrada. A medida é avaliada como necessária para enfrentar uma forte inflação provocada pelo descasamento entre a alta demanda dos consumidores americanos frente a uma oferta limitada de produtos devido à quebra das cadeias de suprimentos durante a pandemia.

A expectativa do fim dos estímulos provocou baixas recentes nos mercados, mas o discurso desta quarta do presidente do Fed, Jerome Powell, indicou ao mercado que a retirada será acelerada, mas sem provocar choques.

“A reação das bolsas foi positiva porque o aperto monetário tem potencial de combater a inflação elevada no país, mas num ritmo que não afeta a economia de forma significativa”, disse Paula Zogbi, analista de investimentos da Rico.

O petróleo Brent avançava 0,60%, a US$ 74,32 (R$ 424,52).