BNDES libera R$ 20 milhões para projetos de tecnologia em negócios de micro a médio porte

A meta do programa, que será lançado nesta segunda (27), é atingir 1.200 negócios de micro a médio porte com iniciativas

Joana Cunha

O BNDES aprovou apoio de até R$ 20 milhões não-reembolsáveis para incentivar projetos de transformação digital e indústria 4.0 em micro, pequenas e médias empresas com recursos do BNDES Funtec.

A meta do programa, que será lançado nesta segunda (27), é atingir 1.200 negócios de micro a médio porte com iniciativas como instalação de sensores para controle e tomadas de decisões automáticas em fábricas.

O Senai vai lançar as chamadas públicas para selecionar as empresas. O recurso do BNDES representa metade da iniciativa. O restante vai ser custeado por ABDI (Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial) e ministério (R$ 5,5 milhões), Senai (R$ 2,5 milhões) e empresas privadas (R$ 12 milhões).