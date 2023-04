BNDES indica ex-ministro para comandar associação que reúne 45% do crédito

O BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social) indicou o nome do ex-ministro Celso Pansera para a presidência da ABDE

Joana Cunha

São Paulo, SP

O nome de Pansera, que assumiu no mês passado o comando da Finep (Financiadora de Inovação e Pesquisa), também deve ter o apoio de outros bancos públicos para a indicação.



Com mais de 30 associados, entre bancos públicos federais, bancos de desenvolvimento, bancos cooperativos e agências de fomento, a ABDE representa quase 45% do crédito no país.



Assim como o presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, Pansera também foi ministro da Ciência e Tecnologia no governo de Dilma Rousseff.



A eleição para o posto, com a diretoria a ser definida pela chapa, deve acontecer em maio, quando se encerra o mandato da atual presidente da ABDE, Jeanette Lontra, do Badesul.