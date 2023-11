Black Friday atrai atenção de criminosos nas compras on-line

Além do lucro financeiro, há também a coleta de dados do consumidor, que pode ser explorada em futuras fraudes

Na contagem regressiva para a Black Friday, consumidores estão ansiosos por oportunidades, e o comércio, tanto de produtos quanto de serviços, se prepara para ofertas tentadoras. Uma pesquisa da NeoTrust revela que 57% dos consumidores pretendem fazer compras na data, com projeções de R$ 6,98 bilhões em faturamento para o comércio eletrônico, representando um crescimento de 12,6% em relação ao ano anterior. Porém, nesta data especialistas alertam para os riscos digitais que acompanham o aumento das transações online.

A busca por ofertas na internet, embora eficiente, também aumenta a exposição a contrafação e fraudes. Natalia Gigante, sócia da Daniel Advogados, destaca os perigos da contrafação, que vão além dos prejuízos às marcas. Produtos falsificados podem representar sérios riscos à saúde, especialmente quando destinados a crianças e idosos.

“Os riscos associados aos produtos falsificados vão além dos danos às marcas. O detentor da marca sofre com o desvio de clientela e prejuízos à sua reputação, ao ver sua marca associada a produtos de qualidade inferior. Esses produtos, ao escaparem de qualquer controle de qualidade, podem causar danos diretos à saúde dos consumidores. Não raramente, esses itens são compostos por materiais tóxicos, apresentando um risco ainda maior quando destinados a crianças, idosos ou animais de estimação. Atenção especial também deve ser dada aos produtos eletrônicos falsificados, devido ao potencial risco de curtos-circuitos que podem resultar em incêndios”, afirma a especialista.

A popularidade da Black Friday também atrai cibercriminosos, que aproveitam para criar websites falsos e realizar fraudes. Além do lucro financeiro, há também a coleta de dados do consumidor, que pode ser explorada em futuras fraudes.

“Sem dúvidas, a internet é uma ferramenta incrível para a pesquisa de preços em relação aos mais variados fornecedores, o que ajuda o consumidor a realizar melhores escolhas. Porém, é importante ter uma busca cuidadosa por páginas oficiais das marcas desejadas ou de seus distribuidores, tanto em relação aos websites, mas também em redes sociais e marketplaces. Além de observar comentários de consumidores e realizar buscas em páginas que permitem a apresentação de reclamações”, diz Natalia.

De acordo com a advogada, os detentores de marcas devem adotar estratégias para coibir o uso indevido online, contando com assessoria jurídica e tecnologias para monitoramento e remoção eficaz de ameaças. Essas práticas, recomendadas durante todo o ano, exigem atenção especial em datas como a Black Friday. Assim, na garantia da segurança digital, vendedores e consumidores podem aproveitar as compras sem riscos.

Dicas

Natalia ainda preparou algumas dicas valiosas para garantir o seu produto com tranquilidade nesta data:

