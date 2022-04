BC: Relatórios, notas e dados pendentes ou programados serão divulgados o mais cedo possível

Entre esse conjunto de informações está o Relatório Focus, o Indeco, o Relatório de Poupança e o IBC-Br

Com a suspensão até o dia 2 de maio da greve dos servidores, o Banco Central (BC) informou nesta terça-feira, 19, que os relatórios, notas e indicadores pendentes de divulgação ou programados serão divulgados “o mais cedo possível”.

Entre esse conjunto de informações está o Relatório Focus, o Indeco, o Relatório de Poupança e o IBC-Br. “Informaremos com pelo menos 24 horas de antecedência as datas em que serão divulgados”, disse o BC.

Os servidores do Banco Central resolveram dar um “voto de confiança” ao presidente da autarquia, Roberto Campos Neto, e suspender a greve por duas semanas na tentativa de avançar nas negociações por recomposição salarial e reestruturação de carreiras, segundo o presidente do Sindicato Nacional dos Funcionários do Banco Central (Sinal), Fábio Faiad.

Até dia 2 de maio, a categoria adotará operação-padrão, em que as atividades funcionam em ritmo mais lento, e retomará as paralisações diárias de 4h, de 14h às 18h, estratégia já adotada de 17 a 31 de março.

A autarquia disse que não comentará a decisão de hoje dos sindicalistas.

Estadão Conteúdo