Bancos promovem mutirão para renegociação de dívidas em março

De 7 a 31 de março, os bancos e a Febraban (Federação Brasileira de Bancos) vão promover um mutirão para renegociar dívidas de pessoas físicas. A ação ocorrerá em parceira com o Banco Central, a Secretaria Nacional do Consumidor e os Procons de todo o país. Mais de 160 instituições financeiras aderiram ao movimento.

Além de poder quitar as dívidas, os participantes receberão orientações financeiras. “A ação conjunta não apenas contribui para o reequilíbrio orçamentário das famílias, mas, principalmente, promove a educação financeira, que é fundamental para que o consumidor consiga evitar o endividamento de risco, tenha mais informações sobre produtos e serviços bancários e melhore sua saúde financeira”, diz Isaac Sidney, presidente da Febraban.

Na página do mutirão (https://meubolsoemdia.com.br/Materias/mutirao-da-negociacao), o consumidor vai entender quais dívidas pode quitar, descobrir como pagá-las e ainda ver o quanto deve para cada instituição financeira. Depois de compreender o processo, a pessoa pode ir direto para plataforma do consumidor.gov.br e renegociar a dívida. Se preferir, também pode tratar do débito direto com os bancos.

No site do consumidor, o interessado encontrará um documento para usar como modelo na hora de escrever sua solicitação. Depois do pedido preenchido, o banco terá o prazo de dez dias para analisá-lo e apresentar uma proposta.

Os principais alvos da campanha são pessoas com dívidas contraídas de bancos ou financeiras e que não possuem bens dados em garantia. O consumidor poderá negociar dívidas no cartão de crédito, cheque especial, crédito consignado, entre outras.