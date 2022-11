B2C ou B2B: Conheça o seu modelo de negócio

Todo empreendedor precisa saber se o seu negócio é B2B ou B2C

As empresas iniciantes no mercado têm dúvidas sobre como devem se dirigir ao seu público. O modelo de negócio B2C ou B2B é o primeiro passo para direcionar sua estratégia e traçar as ações para conquistar os clientes ideais. Leia o artigo e fique um expert no assunto.

O que é o B2C?

O B2C é o modelo de negócio em que uma empresa vende produtos ou serviços diretamente a um consumidor final. Geralmente, as transações B2C são menores e mais simples do que as transações B2B, pois envolvem apenas um vendedor e um comprador.

No entanto, devido à natureza altamente competitiva do mercado de varejo, as empresas B2C geralmente precisam investir mais em marketing e publicidade para se destacar da concorrência. Afinal, o seu público final é o próprio consumidor, que possui as mais diversas opções de escolha e não precisa passar por nenhuma burocracia, ou prestar contas, para escolher o produto a ou b.

O B2C é o formato de negócio mais familiar para a maioria das pessoas, pois inclui a maioria das lojas de varejo que elas frequentam. Alguns exemplos de empresas B2C são a Target, o Walmart e a Amazon.

O que é o B2B?

O B2B é o termo usado para descrever uma relação comercial entre duas empresas. É um modelo de negócio orientado a parcerias, no qual as empresas se unem para oferecer produtos ou serviços mutuamente benéficos. O objetivo do B2B é criar relacionamentos duradouros que sejam recíprocos e rentáveis para ambas as partes.

Existem vários tipos de parcerias B2B, incluindo fornecedores e clientes, distribuidores e fabricantes, prestadores de serviços e empresas, e joint ventures estratégicas. As empresas B2B podem ser grandes ou pequenas; algumas até mesmo comportam-se como startups. No mundo dos negócios, o termo “B2B” é usado amplamente para se referir às transações realizadas entre duas empresas, independentemente do tamanho ou da natureza dessas organizações.

Um ponto positivo sobre o trabalho B2B é que as vendas costumam ter mais recorrência, pois as empresas tendem a trocar menos de fornecedores do que os clientes trocam de marca. Afinal, essa mudança pode envolver novos treinamentos e adaptações, o que é mais custoso para um negócio.

Qual modelo de negócio você deve escolher para o seu empreendimento?

O primeiro passo para escolher o modelo de negócio certo para o seu empreendimento é entender as diferenças entre os dois principais modelos: B2C e B2B. Em resumo, o modelo B2C (Business-to-Consumer) é quando uma empresa vende produtos ou serviços diretamente ao consumidor final. Já o modelo B2B (Business-to-Business) é quando uma empresa vende produtos ou serviços para outra empresa.

Embora as diferenças sejam bastante claras, muitas vezes fica difícil decidir qual modelo de negócio se encaixa melhor no seu caso. Para te ajudar nessa escolha, listamos algumas perguntas que você pode fazer para si mesmo:

1. Qual é o meu produto/serviço?

2. Quem será o meu cliente?

3. Com que frequência meus clientes comprarão o produto/serviço?

4. Qual é o valor médio de cada compra?

5. Qual é o meu custo para produzir/prestar o produto/serviço?

6. Quais são as minhas despesas operacionais?

7. Qual será a margem de lucro?

Essas perguntas vão te ajudar a entender melhor o seu produto/serviço, o mercado e as finanças do seu empreendimento, o que vai te permitir tomar uma decisão mais informada sobre qual modelo de negócio escolher.

Não existe regra: B2B e B2C podem conviver simultaneamente e não necessariamente um é melhor do que o outro. A única regra aqui é você escolher a que melhor se adequa às suas necessidades como empreendedor para que o investimento no seu tão sonhado negócio não seja em vão.

