As melhores maneiras de obter Bitcoin

Nos últimos anos, o sucesso da Bitcoin Bull Run impulsionou sua popularidade e seu valor de maneira gigante. Ela superou todos os outros ativos, incluindo o ouro e o dólar, tornando-se a classe de ativos mais valiosa. A Bitcoin também serve como um meio de pagamento confiável e de baixo custo, aceito pelos comerciantes em todo o mundo. Embora seja também um ativo altamente volátil, a Bitcoin continua sendo um dos investimentos mais cobiçados atualmente. Muitas plataformas de negociação, como este immediate edge permitirá que você compre Bitcoin utilizando transferências bancárias, cartões de crédito, cartões de débito e outras criptomoedas.

Existem muitas maneiras de ganhar Bitcoin, mas algumas podem não parecer tão realistas, uma vez que a criptomoeda ainda é um novo conceito para a maioria das pessoas. As seguintes são as melhores maneiras de obter a Bitcoin sem muito esforço.

Negociação de criptomoedas

A Bitcoin é um ativo de investimento negociado em bolsas de criptomoedas em todo o mundo. As plataformas permitem que empresas e indivíduos comprem e vendam diferentes criptomoedas, incluindo a Bitcoin.

Ainda assim, lembre-se que a Bitcoin é um ativo volátil com preços constantemente flutuantes. Assim, o timing do mercado é crítico na compra de moedas criptográficas. Leve algum tempo para estudar os movimentos de preços e as condições de mercado da Bitcoin para determinar os melhores momentos para comprar a Bitcoin em baixa. A Bitcoin é divisível em até oito pontos decimais, permitindo que você compre apenas a quantidade que se adequa ao seu orçamento.

A negociação de Bitcoin funciona de forma quase similar à negociação tradicional de ações, mas os traders só negociam em criptomoedas. Além disso, existem diferentes estilos de negociação de Bitcoin com os quais você também deve se familiarizar se você pretende negociar em criptomoedas.

Mineração de Bitcoin

A mineração também é uma forma popular e direta de ganhar Bitcoin. Os mineradores verificam e validam as transações de Bitcoin e cunham novas Bitcoin para recompensas em Bitcoin. O processo envolve o uso de hardware de computação especializado para resolver equações matemáticas complexas. Os mineiros competem para resolver os quebra-cabeças, e somente o primeiro a acertá-lo recebe as recompensas.

Existem muitas formas de mineração de Bitcoin, incluindo dispositivos móveis, computadores pessoais e ASICS. Estes últimos é o mais eficiente, com velocidades de processamento robustas. Ainda assim, apresenta custos iniciais mais altos e consome muita eletricidade. Os mineiros geralmente se juntam às pools de mineração de criptomoedas para minimizar os custos e depois compartilham as recompensas com base em contribuições individuais.

Aceitando Bitcoin como pagamento em sua loja

As empresas podem obter rapidamente a Bitcoin aceitando-a como pagamento em suas lojas. A Bitcoin funciona como meio conveniente de pagamento de bens e serviços tanto em lojas online quanto em lojas físicas. A integração da Bitcoin em seus sistemas de pagamento dará a seus clientes mais opções no pagamento, permitindo-lhe obter a Bitcoin para os bens e serviços adquiridos.

Os comerciantes podem processar os pagamentos Bitcoin diretamente através de suas carteiras ou plataformas de negociação de criptomoedas. A Bitcoin facilita transações instantâneas, seguras e de baixo custo, ao contrário de outras soluções de pagamento. Além disso, é uma moeda descentralizada que lhe permitirá receber pagamentos de clientes em todo o mundo. Assim, aceitá-la como pagamento também aumentaria a exposição da sua empresa.

Torneiras Bitcoin e Programas de Marketing de Afiliados

As torneiras Bitcoin são plataformas online que recompensam você com uma quantidade específica de Bitcoin por realizar tarefas simples como assistir a vídeos, revisar seus produtos e completar pesquisas. Os programas de marketing afiliados também recompensam os usuários com Bitcoin por convidarem seus amigos e colegas para as plataformas. Torneiras Bitcoin e programas de marketing de afiliados permitem que você ganhe Bitcoin sem ser exposto a qualquer risco financeiro, mas o sucesso requer conhecimento básico da Internet e do marketing online. No entanto, faça uma pequena pesquisa para encontrar torneiras de criptomoedas genuínas e programas de afiliados que garantam melhores recompensas.

Em geral, existem inúmeras maneiras de se conseguir Bitcoin. No entanto, as estratégias discutidas acima são as mais eficazes que lhe permitirão obter Bitcoin sem passar por muitos problemas.