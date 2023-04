Arcabouço é ‘ambicioso’ e enfrenta desafios para ser implementado, diz vice-presidente da Moody’s

As linhas gerais divulgadas indicam uma dependência de fortes receitas e crescimento do Produto Interno Bruto (PIB)

A vice-presidente da Moody’s para risco soberano, Samar Maziad, avalia que a proposta do novo arcabouço fiscal do Brasil apresentada na semana passada pelo governo de Luiz Inácio Lula da Silva parece “ambiciosa”, mas tem como desafio a sua implementação. Na sua visão, as linhas gerais divulgadas indicam uma dependência de fortes receitas e crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro nos próximos anos, ambos fatores incertos à frente, e a ausência de um caminho concreto para a redução da dívida pública do País.

“É bom que haja agora uma proposta na mesa… Eu diria que parece ambiciosa e depende de um desempenho de receita relativamente forte e também, acredito, um forte desempenho de crescimento [do PIB]”, avalia Maziad, em entrevista ao Estadão/Broadcast.

Ainda que o novo arcabouço fiscal do Brasil seja bem-sucedido em sua implementação, Maziad faz outra alerta essencial em termos de credibilidade fiscal: o tempo.

“Você precisa de um histórico de implementação para dizer se esta estrutura está funcionando e, como eu disse, [a proposta] não fornece uma trajetória de queda da dívida, mas de estabilidade”, reforça.

A vice-presidente da Moody’s para risco soberano diz ainda que a meta do governo Lula de entregar um superávit primário de 1% do PIB do Brasil em 2026 parece ser um “grande avanço”, mas, de novo, a classificadora não prevê as contas públicas no azul nem neste nem no próximo ano.

Estadão Conteúdo