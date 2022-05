Após criptomoeda Luna colapsar, Bitcoin tem perda de US$ 200 bi em 24 h

Na quarta-feira (11), a cotação do Bitcoin caiu 10%, chegando ao valor mais baixo desde dezembro de 2020

Segundo estimativas do site CoinMarketCap, o Bitcoin teve uma perda equivalente a cerca de 200 bilhões de dólares em Bitcoins foram vendidas em 24 horas, ao longo da quarta-feira (11). Esta criptomoeda não foi a única a despencar, o Ethereum, por exemplo, também teve perda expressiva.

As quedas seguem o colapso da criptomoeda Luna que na quarta-feira chegou à mínima de despencar 94%. A situação ficou ainda mais grave hoje (12), quando a moeda opera com mais de 99% de queda e está cotada a US$ 0,016.

Ao longo da madrugada já era possível perceber que a grande perda de ontem continuaria a ser sentida hoje, uma vez que ações relacionadas a criptomoedas caíram nos mercados asiáticos.

Nesta quinta-feira (12), às 12h06 do horário de Brasília, o Bitcoin caía 6,62% e o Ethereum 13,92%. A perda semanal destas moedas foi de 22,65% e 28,70%, respectivamente.

Outro fator que tem influenciado a queda das criptomoedas é o fato de os Bancos Centrais ao redor do mundo estarem agindo de forma mais agressiva para segurar a inflação, como foi o caso do aumento das taxas de juros no Brasil e nos Estados Unidos. Neste cenário, investidores tendem a fugir dos ativos de risco.