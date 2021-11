Anatel retifica valor econômico total de leilão 5G de R$ 46,79 bi para R$ 47,2 bi

O número anunciado anteriormente era de R$ 46,79 bilhões. O valor do ágio médio nas outorgas também foi alterado, para aproximadamente 211,7%

A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) retificou o valor econômico final do leilão do 5G para R$ 47,2 bilhões. O número anunciado anteriormente era de R$ 46,79 bilhões. O valor do ágio médio nas outorgas também foi alterado, para aproximadamente 211,7%.

Segundo a Anatel, a diferença está na contabilização de lote leiloado na faixa de 26 GHz.

Antes, o valor econômico final divulgado para a faixa era de R$ 3,03 bilhões, posteriormente atualizado para R$ 3,45 bilhões.

Na divulgação, com números mais detalhados, o valor de preço mínimo de outorga foi contabilizado em R$ 2,387 bilhões, com preço final de R$ 7,442 bilhões. Ou seja, um ágio de R$ 5,054 bilhões.

A Anatel também liberou os números finais de lotes arrematados, não arrematados e os desabilitados.

Segundo o órgão, foram 120 lotes de fato licitados, e 63 desabilitados em razão da venda ou não venda de outros.

Ao fim, 45 lotes foram arrematados. Dos que não foram, aproximadamente 95% foram na faixa de 26 GHz.

Estadão Conteúdo