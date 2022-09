Alta externa após dados de emprego dos EUA estimula novo ganho ao Ibovespa

O tão esperado relatório de emprego norte-americano mostrou criação de 315 mil vagas em agosto, ante previsão de 300 mil

O Ibovespa sobe nesta sexta-feira, indo para o segundo pregão seguido de valorização. O tão esperado relatório de emprego norte-americano mostrou criação de 315 mil vagas em agosto, ante previsão de 300 mil. A taxa de desemprego, por sua vez, avançou a 3,7%, na comparação com expectativa de 3,5%.

“O mercado gostou bastante”, diz Bruno Takeo, analista da Ouro Preto. “O desemprego subindo pode ajudar o trabalho do Fed Federal Reserve, banco central dos Estados Unidos”, afirma, no sentido de abrir espaço para uma postura menos agressiva em relação aos juros no encontro deste mês. “Pode ajudar a arrefecer principalmente a parte de serviços. Depois, quando olhamos o lado da inflação de emprego, veio um pouco dentro da expectativa, indicando que tem espaço para a economia ceder, para a inflação voltar ao nível certo”, diz Takeo.

O analista da Ouro Preto pondera que o mercado pode devolver esse otimismo. “Talvez não mude a percepção de que o Fed seja mais duro nessa reunião alta de 75 pontos nem nas próximas.”. Vale lembrar que segunda-feira é feriado nos EUA, por conta do Dia do Trabalho, o que pode gerar volatilidade.

As bolsas em Nova York abriram em alta, enquanto o petróleo também avança, o que reforça os ganhos do índice Bovespa. As ações da Petrobras, por exemplo, tem ganhos em torno de 1%. Já as da Vale cedem perto de 0,70%, em novo dia de recuo do minério de ferro na China.

Aqui no Brasil, o resultado da produção industrial idêntico à mediana tanto em relação a junho de 2022 quanto a julho de 2021 está no radar. Subiu 0,6% na margem e cedeu 0,5% no confronto interanual.

Porém, pode ser incapaz de melhorar mais as expectativas de novas revisões nas projeções de crescimento da economia brasileira deste ano. Contudo, papéis ligados ao consumo na B3 sobem. Destaque para Pão de Açúcar, com ganhos de mais de 4%. O empresário Abilio Diniz tem se movimentado para retomar o Pão de Açúcar.

Ontem, o PIB do segundo trimestre mostrou alta de 1,2%, acima da esperado (0,9%). O indicador motivou revisou para cima nas estimativas para o fechamento do ano, como retrata pesquisa relâmpago Projeções Broadcast, cujas previsões passaram de expansão de 2% para 2,7%

Ainda fica no radar por aqui a sinalização do presidente Jair Bolsonaro (PL) de que o governo pode propor taxação de lucros e dividendos para preservar o Auxílio Brasil em R$ 600 no próximo ano.

Além disso, o mercado monitora a possibilidade de que o comando da Petrobras realize reajustes semanais na gasolina. Conforme especialistas, a redução de 7% ou R$ 0,25 no preço do litro do combustível anunciado ontem pela estatal está respaldada por critérios técnicos. Segundo os analistas, há espaço para novas quedas no preço do insumo nos próximos dias.

O IRB confirmou a definição do preço da ação no âmbito da oferta pública em R$ 1,00, conforme antecipou ontem o Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado. Houve um desconto de 50% em relação aos R$ 2,01 que estava quando a operação foi anunciada e de 28,5% ante o fechamento de ontem, de R$ 1,40. A operação levantou R$ 1,2 bilhão. As ações cedem quase 18%.

Às 10h37, o Ibovespa subia 0,55%, aos 111.017,08 pontos, após abertura aos 110.408,92 pontos (variação zero), que também é a mínima até o momento, e ante máxima a 111.373,05 pontos (alta de 0,88%). Ontem, o índice Bovespa fechou na máxima do dia, em alta de 0,81%, a 110.405,30 pontos.

