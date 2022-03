Ações da Petrobras sobem após Bolsonaro negar interferência na empresa

Horas depois, a PETR3 apresentou alta de 2,74%, cotada a R$ 34,07. A PETR4 subiu 3,69%, negociada a R$ 31,74

As ações da Petrobras na Bolsa de Valores brasileira apresentaram alta na tarde desta segunda (21), após falas do presidente Jair Bolsonaro (PL) sobre a estatal. Em entrevista à Jovem Pan, o chefe do Executivo disse que “não pode” interferir na empresa.

“Alguns querem que a gente interfira na Petrobras. Não pode fazer isso. Até porque o próprio pessoal da Petrobras, a começar pelo presidente [Joaquim Silva e Luna], responderia por ter aceitado uma interferência. Os vilões são a roubalheira na Petrobras e o ICMS [Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços]”, afirmou Bolsonaro.

Horas depois, a PETR3 apresentou alta de 2,74%, cotada a R$ 34,07. A PETR4 subiu 3,69%, negociada a R$ 31,74.

Bolsonaro afirmou anteriormente que aguarda resposta a uma consulta feita ao TSE (Tribunal Superior Eleitoral) para saber se pode reduzir o imposto sobre o combustível em ano eleitoral. “Pode ser crime”, considerou.

O governo estuda a possibilidade de desonerar a gasolina de PIS/Cofins para conter a alta do produto nos postos. Os tributos sobre o diesel e o gás de cozinha já foram zerados por um projeto aprovado no Congresso. “Salto do combustível está no mundo todo e espero que seja temporário”, acrescentou o presidente.

A tarde desta segunda também era de ganho no Ibovespa, principal índice da Bolsa de Valores brasileira, que começou o dia em alta de 0,33% e, por volta das 16h (horário de Brasília), apresentava alta de 0,63%, aos 722.03 pontos.

No fim da semana anterior, o índice teve alta de 1,98%, fechando a 115.310,906 pontos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O preço da gasolina comum é composto por cinco itens, segundo a ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis):

– Preço do produtor (refinarias da Petrobras e importadores);

– Preço do etanol – o combustível que chega aos postos tem 73% de gasolina A e 27% de etanol;

– Tributos federais – PIS, Cofins e Cide;

– Imposto estadual – ICMS;

– Distribuição, transporte e revenda.