67% apoiam privatização da Petrobras, se preço do combustível cair, diz pesquisa

Pesquisa Ipespe divulgada nesta sexta-feira, 20, mostra que 67% dos entrevistados seriam favoráveis à privatização da Petrobras caso haja segurança de que a venda da estatal leve à queda do preço dos combustíveis. De acordo com o levantamento, sem expectativa de alteração nos preços em caso de privatização, 49% da população diz não concordar com a venda da companhia, contra 38% favoráveis.

Para 44%, os preços dos combustíveis aumentariam ainda mais no caso da privatização da estatal.

A pesquisa foi realizada na semana seguinte ao pedido estudos feito pelo novo ministro de Minas e Energia, Adolfo Sachsida, para a inclusão da Petrobras no programa de desestatização do governo.

Responsabilidade

Em relação à responsabilidade pelo aumento no valor do combustível, 64% dos entrevistados consideram que a estatal tem “muita responsabilidade” sobre as sucessivas elevações nos preços.

Para 45%, o presidente da República, Jair Bolsonaro (PL), teve muita responsabilidade.

A guerra na Ucrânia foi apontada por 40% dos entrevistados como muito responsável pela alta nos preços, mesmo porcentual que considera os governadores como principais responsáveis.

Do total de entrevistados, 37% deles classificaram como muito responsáveis os governos anteriores, como o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e a ex-presidente Dilma Rousseff (PT).

Foram realizadas 1.000 entrevistas de abrangência nacional, nos dias 16, 17 e 18 de maio.

A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-08011/2022. A margem de erro máxima é de 3,2 pontos porcentuais.

