Veja quem são os empresários convidados para o encontro de Bolsonaro com Musk

André Esteves, da BTG Pactual, Flávio Rocha, da Riachuelo, e Rubens Ometto, da Cosan, são alguns dos empresários brasileiros convidados para o encontro do presidente Jair Bolsonaro (PL) e do bilionário Elon Musk, dono da Tesla e SpaceX.

Fabio Faria, ministro das Comunicações, escreveu nas redes sociais que Musk chegou ao Brasil a convite dele para tratar com o governo sobre conectividade na Amazônia.

Musk deve falar 30 minutos sobre como ferramentas tecnológicas podem ajudar na preservação da Amazônia e na educação.

Além de Faria e empresários, devem participar do almoço, que acontece no Hotel Fasano Boa Vista, em Porto Feliz, os ministros general Heleno, Ciro Nogueira, Carlos França e Paulo Sérgio.

A pauta é a regulação na Amazônia e conectividade das escolas, que já foi tema de encontros anteriores entre Musk e o governo brasileiro.

Confira a lista de empresários convidados, que foi antecipada pelo colunista Lauro Jardim, de O Globo.

André Esteves

O banqueiro, que foi um dos executivos mais próximos do Planalto durante gestões petistas e chegou a ficar preso por um mês em 2015 no âmbito da Lava Jato, voltou ao comando do conselho do banco de investimentos BTG Pactual, banco fundado pelo atual ministro da Economia, Paulo Guedes.

Flávio Rocha

O dono da Riachuelo tentou ser presidente em 1994, quando saiu da corrida antes do pleito, e em 2018 foi cotado como vice de Bolsonaro. O empresário é conhecido pelas posições conservadoras campo dos costumes.

Alberto Leite

O presidente-executivo da empresa de segurança e tecnologia FS Security construiu sua carreira no setor de telecomunicações brasileiro.

Ricardo Faria

O presidente do conselho da Granja Faria é próximo do ministro da Economia Paulo Guedes. Em 2018, diante das dúvidas da união de Guedes e Bolsonaro, afirmou à Reuters que estava convencido da ideia pelo fato de o economista demonstrar tranquilidade quanto ao alinhamento recente de Bolsonaro às ideias do livre mercado.

Zeco Auriemo

Presidente-executivo da companhia de shoppings e do setor imobiliário JHSF até 2014, naquele ano saiu do cargo para exercer somente a presidência do conselho de administração da empresa.

Carlos Sanchez

O dono da farmacêutica focada em genéricos EMS tem uma fortuna de US$ 1,4 bilhão, segundo a Forbes. Em 2021, durante tentativa de reaproximação de Bolsonaro com o mercado, participou de encontro do presidente com empresários.

Rubens Ometto

Ometto é presidente do conselho de administração da empresa de energia logística Cosan. Estão no guarda-chuva da companhia empresas como Raízen, Moove e Rumo.

Rubens Menin

Presidente da MRV engenharia, do Banco Inter –que abriu seu capital em 2018– e da CNN Brasil. Foi eleito pela Forbes como o 28º homem mais rico do Brasil em 2022, com patrimônio líquido avaliado em US$ 1,2 bilhão (R$ 5,9 bilhões). Lidera os negócios junto com a família, uma das mais ricas e influentes do país.

Rodrigo Abreu

O presidente-executivo da Oi, cujas redes móveis estão sendo vendidas para concorrentes após declaração de falência, foi reeleito para o cargo pelo conselho da empresa, em janeiro deste ano. Ele deve ocupar a presidência por mais dois anos.

Carlos Fonseca

Fundador da Galapagos Capital, companhia de investimentos criada em 2019, com sede em São Paulo.

José Félix

Félix é presidente da Claro Brasil desde julho de 2015. Antes disso, já havia ocupado cargos de liderança da Net durante mais de 12 anos.

Pietro Labriola

Após passar pela presidência da companhia no Brasil, Labriola tornou-se CEO da Telecom Italia em janeiro deste ano.

Alberto Griselli

Griselli foi alçado à presidência da Tim no Brasil após a saída de Labriola do cargo.