6 capitais do País estão entre as melhores para investir, diz consultoria

Um ranking global elaborado todos os anos pela consultoria Kearney aponta seis capitais brasileiras entre as cidades mais promissoras do mundo para atrair investimentos. Apesar de todos os problemas sociais e econômicos que se intensificaram em decorrência da pandemia de covid-19, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre, Salvador e Recife figuram entre os 156 melhores destinos com potencial para reter negócios, pessoas e ideias.

São Paulo é a cidade mais bem posicionada entre as brasileiras que aparecem no levantamento e ocupa a 40.ª posição neste ano, ante a 42.ª colocação de um ano atrás, quando tinha caído nove posições na lista em relação ao período anterior. O grande volume de atividades de negócios na capital paulista continua a ser o principal motivo de atração.

O Rio de Janeiro surge em 76.º lugar – ocupava a 72.ª colocação no ano passado e é a segunda cidade brasileira mais promissora do ranking. Belo Horizonte subiu nove posições, passando de 113 ª a 104.ª. Porto Alegre, que em 2020 estava no 116.º lugar, neste ano aparece em 108.º. Salvador é o 124.º melhor destino e Recife permaneceu em 125.º lugar.

Avaliação

O levantamento se baseia em 29 métricas, divididas em cinco temas com diferentes pesos: volume de negócios (30%), capital humano (30%), troca de informações (15%), experiência cultural (15%) e engajamento político (10%). Há ainda outros parâmetros que avaliam as cidades que têm maior potencial para atuarem como a próxima geração de centros globais de negócios.

“O Brasil sempre foi e será um destino atrativo para investimentos, mas é fato que o momento é de cautela. O governo atual previa um mundo de promessas, mas o que vivemos foram três anos de incertezas. A pandemia só amplificou esses efeitos”, diz o consultor Sachin Mehta, sócio da Kearney. “A forma como a economia está sendo dirigida também gera incertezas. Esse cenário faz com que muito investidor pare para pensar, ninguém quer rasgar dinheiro.”

Resiliência

Segundo estudo, apesar de a pandemia ter um impacto mais acentuado nas cidades que lideram o ranking, algumas destas conseguiram se mostrar mais resilientes. Nova York, Londres, Paris e Tóquio mantiveram as quatro primeiras posições no índice, como ocorreu no ano passado. Ocorreram algumas mudanças, porém, nas demais colocações que estão no topo do levantamento.

A cidade americana de Los Angeles se classificou entre os cinco primeiros, ocupando a posição da capital Pequim, devido aos impactos da pandemia e oscilações no cenário do comércio global. A qualidade dos serviços de saúde também teve impacto direto nos resultados de algumas cidades, como São Francisco, nos Estados Unidos. O colapso de seu sistema de saúde durante a pandemia fez a cidade despencar 14 posições, deixando de aparecer entre os 25 destinos mais bem avaliados.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.