Boulos vai entrar com ação pedindo a remoção do Touro de Ouro da Bolsa

Boulos argumentará que houve uso indevido de espaço público e desvio de finalidade na instalação da peça

Mônica Bergamo

SÃO PAULO, SP

O pré-candidato do PSOL ao Governo de São Paulo, Guilherme Boulos, vai entrar com uma ação popular pedindo que a Prefeitura de São Paulo, gestão Ricardo Nunes (MDB), retire o Touro de Ouro instalado em frente à Bolsa de Valores brasileira, a B3, na região central da capital paulista.



Boulos argumentará que houve uso indevido de espaço público e desvio de finalidade na instalação da peça. Inaugurado na terça-feira (16), o Touro de Ouro não durou um dia sem ser alvo de protestos. Na manhã de quarta (17), ativistas se reuniram para colar na peça um cartaz onde se lê “fome”.



O ato foi “um recado direto ao governo Bolsonaro e a toda a elite brasileira que sustenta o presidente”, afirma Tabata Luz, integrante dos movimentos Fogo no Pavio e Raiz da Liberdade, responsáveis pela manifestação. A escultura é uma réplica do Touro de Wall Street, localizado no distrito financeiro de Nova York. A versão brasileira foi batizada de Touro de Ouro por ser dourada. A original é de bronze.



A B3 afirmou em nota que a escultura “homenageia a força e a coragem do brasileiro, além de ser um presente para a cidade de São Paulo, visando à revitalização do centro histórico da cidade”. “Esculturas de touro, que representam o otimismo com o mercado financeiro, estão presentes em centros financeiros de diversas cidades no mundo, como Nova York e Frankfurt”, complementou.



O número de investidores na Bolsa brasileira avançou nos últimos meses, mas ainda representa uma parcela pequena da população. No jargão do mercado acionário, o touro representa os momentos de alta da Bolsa, pois o touro chifra para cima.



A versão brasileira foi instalada em frente ao prédio da Bolsa, na rua 15 de Novembro, e está autorizada pela Subprefeitura Sé a permanecer no local por três meses. O Touro de Ouro foi idealizado em parceria com o sócio da XP e presidente da empresa de educação financeira Vai Tourinho, Pablo Spyer -também conhecido por apresentar o programa Minuto Touro de Ouro, na Jovem Pan-, e concebido pelo artista plástico e arquiteto Rafael Brancatelli.