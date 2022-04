23 concursos são abertos com salários acima de R$ 10 mil; Veja vagas

As vagas disponíveis são para todo o Brasil, então fique atento ao local

Para quem está procurando novas oportunidades, estudar para concurso público é uma ótima opção. Listamos mais de 20 editais abertos em todo o país com vagas com salários de mais de R $10.000,00.

As vagas disponíveis são para todo o Brasil, então fique atento ao local, pensando claro em uma possível mudança, deslocamento para as provas, economia da cidade, etc.

Vale lembrar também se você se encaixa no grau de escolaridade exigido pela vaga.

Nos concursos separados a seguir há vagas nas áreas legislativa, judiciária, policial, administrativa, da saúde e de arquitetura. Confira abaixo as informações principais de concursos abertos nesta faixa de salário atualmente

Procuradoria-Geral do Distrito Federal (PG DF) – Local: Distrito Federal – Vagas: 65 – Escolaridade: Ensino Superior – Salário: R$ 22.589,59 – Inscrição: até 03/05/2022 – Mais informações

Polícia Civil do Estado de Roraima (PC RR) – Estado: Roraima – Vagas: 175 – Escolaridade: Ensino Médio, Ensino Superior – Salário: de R$ 3.369,00 até R$ 20.910,00 – Inscrição: até 12/06/2022 – Mais informações

Prefeitura de Cássia – Estado: Minas Gerais – Vagas: 130 – Escolaridade: Alfabetizado, Ensino Fundamental, Ensino Médio, Ensino Técnico, Ensino Superior – Salário: de R$ 1.520,11 até R$ 18.739,65 – Inscrição: de 11/05/2022 até 10/06/2022 – Mais informações

Prefeitura de Ituporanga – Estado: Santa Catarina – Vagas: 220 – Escolaridade: Ensino Fundamental, Ensino Médio, Ensino Técnico, Ensino Superior – Salário: de R$ 1.313,70 até R$ 18.591,98 – Inscrição: até 04/05/2022 – Mais informações

Câmara de Jundiaí – Estado: São Paulo – Vagas: 1 – Escolaridade: Ensino Superior – Salário: R$ 17.487,00 – Inscrição: até 26/04/2022 – Mais informações

Prefeitura de Araguari – Estado: Minas Gerais – Vagas: 190 – Escolaridade: Ensino Fundamental, Ensino Médio, Ensino Técnico, Ensino Superior – Salário: de R$ 1.212,00 até R$ 16.946,16 – Inscrição: até 28/04/2022 – Mais informações

Prefeitura de Praia Grande – Estado: São Paulo – Vagas: 88 – Escolaridade: Alfabetizado, Ensino Fundamental, Ensino Médio, Ensino Técnico, Ensino Superior – Salário: de R$ 1.660,79 até R$ 16.932,29 – Inscrição: até 11/05/2022 – Mais informações

Prefeitura de Uarini – Estado: Amazonas – Vagas: 729 – Escolaridade: Ensino Fundamental, Ensino Médio, Ensino Técnico, Ensino Superior – Salário: de R$ 1.300,00 até R$ 15.000,00 – Inscrição: até 23/05/2022 – Mais informações

Prefeitura de Mariana – Estado: Minas Gerais – Vagas: 93 – Escolaridade: Ensino Médio, Ensino Técnico, Ensino Superior – Salário: de R$ 2.125,96 até R$ 14.887,80 – Inscrição: de 09/05/2022 até 10/06/2022 – Mais informações

Polícia Militar do Estado de Goiás (PM GO) – Estado: Goiás – Vagas: 1.670 – Escolaridade: Ensino Superior – Salário: de R$ 6.353,00 até R$ 13.901,00 – Inscrição: de 29/04/2022 até 06/06/2022 – Mais informações

Prefeitura de Tubarão – Estado: Santa Catarina – Vagas: 146 – Escolaridade: Ensino Fundamental, Ensino Médio, Ensino Técnico, Ensino Superior – Salário: de R$ 829,00 até R$ 13.461,00 – Inscrição: até 11/05/2022 – Mais informações

Câmara de Sorocaba – Estado: São Paulo – Vagas: 40 – Escolaridade: Ensino Fundamental, Ensino Médio, Ensino Técnico, Ensino Superior – Salário: de R$ 1.862,38 até R$ 13.097,79 – Inscrição: até 02/05/2022 – Mais informações

Secretaria Estadual de Saúde do Distrito Federal (SES DF) – Local: Distrito Federal – Vagas: 381 – Escolaridade: Ensino Superior – Salário: de R$ 3.055,00 até R$ 12.654,00 – Inscrição: de 25/04/2022 até 23/05/2022 – Mais informações

Prefeitura de Carapicuíba – Estado: São Paulo – Vagas: 58 – Escolaridade: Alfabetizado, Ensino Fundamental, Ensino Médio, Ensino Superior – Salário: de R$ 1.214,00 até R$ 12.476,00 – Inscrição: até 13/05/2022 – Mais informações

Tribunal de Justiça do Tocantins (TJ TO) – Estado: Tocantins – Vagas: 63 – Escolaridade: Ensino Médio, Ensino Técnico, Ensino Superior – Salário: de R$ 7.312,99 até R$ 12.243,37 – Inscrição: até 02/05/2022 – Mais informações

Secretaria Estadual de Administração de Santa Catarina (SEA SC) – Estado: Santa Catarina – Vagas: 60 – Escolaridade: Ensino Médio, Ensino Superior – Salário: de R$ 9.142,00 até R$ 11.235,00 – Inscrição: até 08/05/2022 – Mais informações

Prefeitura de Altinópolis – Estado: São Paulo – Vagas: 26 – Escolaridade: Ensino Fundamental, Ensino Médio, Ensino Técnico, Ensino Superior – Salário: de R$ 1.212,00 até R$ 11.222,37 – Inscrição: de 25/04/2022 até 09/05/2022 – Mais informações

Prefeitura de Jundiaí – Estado: São Paulo – Vagas: 15 – Escolaridade: Ensino Médio, Ensino Superior – Salário: de R$ 2.300,00 até R$ 11.180,00 – Inscrição: até 09/05/2022 – Mais informações

Prefeitura de Córrego Novo – Estado: São Paulo – Vagas: 134 – Escolaridade: Alfabetizado, Ensino Fundamental, Ensino Médio, Ensino Técnico, Ensino Superior – Salário: de R$ 1.100,00 até R$ 11.000,00 – Inscrição: de 10/05/2022 até 07/06/2022 – Mais informações

ribunal de Justiça do Ceará (TJ CE) – Estado: Ceará – Vagas: 357 – Escolaridade: Ensino Superior – Salário: de R$ 8.795,28 até R$ 10.824,96 – Inscrição: até 06/05/2022 – Mais informações

Polícia Civil de São Paulo (PC SP) – Estado: São Paulo – Vagas: 250 – Escolaridade: Ensino Superior – Salário: R$ 10.382,48 – Inscrição: até 28/04/2022 – Mais informações

Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo (CAU SP) – Estado: São Paulo – Vagas: 17 – Escolaridade: Ensino Superior – Salário: de R$ 5.261,72 até R$ 10.302,00 – Inscrição: de 09/05/2022 até 20/06/2022 – Mais informações

Conselho Regional de Medicina de Santa Catarina (CRM SC) – Estado: Santa Catarina – Vagas: 635 – Escolaridade: Ensino Médio, Ensino Técnico, Ensino Superior – Salário: de R$ 2.513,72 até R$ 10.098,72 – Inscrição: até 09/05/2022 – Mais informações