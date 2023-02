Dirigente do Fed espera juros acima de 5% e não descarta aumento ainda maior

O presidente da distrital do Federal Reserve afirmou que os juros básicos nos Estados Unidos devem atingir 5% este ano

O presidente da distrital do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) em Minneapolis, Neel Kashkari, afirmou, nesta quarta-feira, 8, que os juros básicos nos Estados Unidos devem atingir 5% este ano e podem “certamente” subir ainda mais, a depender da evolução dos indicadores de atividade e inflação. Atualmente, a taxa dos Fed Funds está entre 4,50% e 4,75%.

Em evento no Clube Econômico de Boston, o dirigente reforçou o compromisso do Fed em retornar a inflação à meta de 2%, mas explicou que as visões sobre o caminho variam dentro do Comitê Federal de Mercado Aberto (FOMC).

Kashkari acrescentou que está “no lado mais hawkish” do espectro, o que indica maior disposição por um aperto monetário agressivo.

O dirigente disse ainda que o mercado financeiro tem demonstrado expectativa de que a inflação cairá rapidamente e voltará a meta do ano que vem, em uma confiança mais firme que a do própria Fed, na visão dele.

“Não queremos causar recessão, mas temos um trabalho a fazer”, comentou ele, que tem direito a voto nas reuniões deste ano do FOMC.

Expectativas ancoradas

O presidente da distrital do Fed em Minneapolis afirmou ainda que manter as expectativas de inflação ancoradas na meta de 2% é “fundamental” para assegurar um quadro macroeconômico saudável.

O dirigente disse também que o Fed está ciente de erros que podem ter cometido no passado.

Kashkari admitiu que o Fed poderia ter apertado a política monetária mais cedo, mas defendeu que as decisões foram “razoáveis” com base nos dados do momento.

Estadão Conteúdo