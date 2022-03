Diplomata da Ucrânia pede que governo e empresas do Brasil cortem laços comerciais com a Rússia

‘Se não for ao nível estatal, que seja ao nível das empresas’, afirmou encarregado de negócios da Embaixada da Ucrânia no Brasil, Anatoliy Tkach.

Encarregado de negócios da embaixada da Ucrânia no Brasil, Anatoliy Tkach pediu maior pressão comercial do governo Jair Bolsonaro (PL) e de empresas brasileiras sobre a Rússia.

“Apelamos para cortar todos os laços comerciais com a Rússia. As empresas internacionais já estão cortando essa operação, como Apple e Netflix”, disse Tkach à imprensa nesta quarta-feira (2).

“Se não for no nível estatal, que seja no nível das empresas”, acrescentou.

Tkach disse que ainda aguarda normas do governo brasileiro sobre a emissão de visto humanitário a ucranianos, uma promessa de Bolsonaro.

Ele afirmou que há uma rede de ativistas montada para acolher quem deixar o país por causa da guerra, mas que não há previsão de quantas pessoas podem vir ao Brasil.

Ele também agradeceu pelo voto do Brasil favorável a uma resolução aprovada pela Assembleia-Geral da ONU para condenar a invasão da Ucrânia pela Rússia.

Tkach disse que ainda aguarda resposta do governo Bolsonaro sobre doação de itens de primeiros socorros e alimentos.