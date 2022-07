Demandas do Sol Nascente e de Ceilândia no radar de Ibaneis Rocha

Durante a visita, o governador falou com moradores do local, visitou obras realizadas e afirmou qeu ainda tem muito a ser feito

Na manhã deste sábado (9), o governador Ibaneis Rocha visitou a região do Sol Nascente/Pôr do Sol e Ceilândia, se reuniu com moradores e encerrou a agenda com um almoço junto aos líderes da região.

No Sol Nascente/Pôr do Sol, Ibaneis se reuniu com moradores da chácara 37, no Trecho I da cidade. A área é caracterizada como rural, e a comunidade deseja que ela seja transformada em urbana para ser passível de regularização e receber infraestrutura e equipamentos públicos.

“Vamos fazer esse procedimento ser o mais rápido possível para ter a regularização dos condomínios e que, a partir daí, cada um tenha sua escritura pública e documento de comprovação de que são os reais donos dessa área”, disse o governador.

Ibaneis também conversou com moradores da QNR, em Ceilândia, onde foram investidos mais de R$ 50 milhões. “A gente sabe todo investimento feito no Setor de Indústrias, que vai gerar emprego e renda. A gente quer isso, a comunidade organizada encaminhando seus pleitos e o governo encaminhando tudo o que é necessário para a comunidade”, afirmou o governador.

Na gestão Ibaneis, o Sol Nascente/Pôr do Sol se transformou em uma região administrativa e ganhou creche, praça, iluminação em LED, mais de 300 moradias e está recebendo infraestrutura em seus três trechos. A construção de uma rodoviária e de um restaurante comunitário complementam os investimentos.

Ceilândia, por sua vez, ganhou uma nova UPA, UBS, a ampliação do Hospital Regional e um hospital construído durante a pandemia e que ficou de legado para a saúde. A Casa da Mulher Brasileira, a Delegacia Especial de Atendimento à Mulher, uma creche, escola e a reforma da Avenida Hélio Prates são outras medidas dessa gestão.

“Muitas obras foram realizadas em todos esses ambientes, em todos esses locais. Muita coisa já foi feita. Ampliamos a questão da saúde com a UPA aqui em Ceilândia, mas a gente sabe que tem muita coisa para acontecer. E não tem nada melhor que estar no meio da população ouvindo isso”, complementa Ibaneis Rocha.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Entregas e obras da gestão Ibaneis em Ceilândia

UPA Ceilândia II

Ampliação do Hospital Regional de Ceilândia (estrutura doada pela JBS)

Hospital Cidade do Sol (ex-Hospital de Campanha)

UBS 15 de Ceilândia, que fez mais de 12 mil atendimentos individuais em 2022

Casa da Mulher Brasileira

Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (DEAM II)

10 km de calçadas desde 2019

1,9 mil lâmpadas de LED instaladas desde 2019

Cepi Papagaio (creche), com capacidade para 112 alunos

Escola JK, com capacidade para 960 alunos

Reforma da 15ª Delegacia de Polícia

Pavimentação do Incra 9

Praça dos Direitos

Infraestrutura do Setor de Indústrias e do Setor de Materiais de Construção

Avenida Hélio Prates (em andamento)

Feira Permanente da Guariroba (em andamento)

Reforma e urbanização da praça da Estação de Metrô Ceilândia Centro (em andamento)

Reforma do CEM 10, com capacidade para 1.280 alunos (em andamento)

Reconstrução da Escola Classe 59, com capacidade para 840 alunos (em andamento)

Cepi (EQNP 8/12), com capacidade para 188 alunos (em andamento)

8º Grupamento de Bombeiro Militar – Ceilândia (em andamento)

Entregas e obras da gestão Ibaneis no Sol Nascente/Pôr do Sol

Infraestrutura nos trechos I, II e III (em andamento)

Cepi Pôr do Sol (creche), com capacidade para 188 alunos

Mais de 300 moradias

3,7 km de calçadas

Mais de 500 lâmpadas de LED instaladas

Praça 501

Vicinal-311

Obras de implantação do Sistema de Esgotamento

Recuperação de 5,7 km do canal de irrigação Núcleo Rural Córrego das Corujas

Rodoviária do Sol Nascente (em andamento)

Restaurante Comunitário (em andamento)

CEF Sol Nascente, com capacidade para 1,4 mil alunos (em licitação)

42º Grupamento de Bombeiro Militar – Setor Sol Nascente (obra autorizada)