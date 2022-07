PMDF prende motorista que atropelou pai e filha

As vítimas foram atendidas no local pelo Corpo de Bombeiros Militar do DF com ferimentos leves e passam bem

A Polícia Militar do DF (PMDF) apreendeu o motorista que atropelou pai e filha no Recanto das Emas neste sábado (9). Apesar de ter se recusado a fazer o teste do bafômetro, o homem estava com fortes sintomas de embriaguez.

O motorista tentou fugir, mas foi capturado por uma equipe de agentes do 27º BPM perto do local do atropelamento. Como foi constatado sinais de alcoolemia, ele foi conduzido à DP para registro do flagrante.

