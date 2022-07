CBMDF fará exposição operacional em Taguatinga neste domingo (10)

O evento será gratuito e aberto a toda comunidade do Distrito Federal, e contará com cerca de 100 militares e diversas atrações

Em comemoração ao aniversário do Corpo de Bombeiros Militar, o CBMDF fará uma grande exposição operacional neste domingo, a partir das 8h, no Taguaparque, na Colônia Agrícola Samambaia.

O evento será gratuito e aberto a toda comunidade do Distrito Federal, e contará com cerca de 100 militares, exposição de viaturas históricas e atuais, exposição de aeronave, demonstrações técnico-profissionais, palestras educativas, presença dos cães de busca e resgate que atuaram em Brumadinho e Petrópolis, além de outras atrações.

A corporação chama toda a população do DF para participar e divulgar o evento, que contará também com a participação de dezenas de crianças das escolas públicas do Sol Nascente.