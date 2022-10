Damares diz que Bolsonaro deixa legado político

Em nota publicada nas redes, Damares diz que Bolsonaro deixará a presidência “de cabeça erguida

Diego Felix

São Paulo, SP

Horas após a derrota de Jair Bolsonaro neste domingo (30), a ex-ministra e senadora eleita Damares Alves afirmou que o atual presidente deixa um legado com a vitória de líderes eleitos para o Congresso e governos estaduais.



Em nota publicada nas redes, Damares diz que Bolsonaro deixará a presidência “de cabeça erguida, com a certeza do dever cumprido e amado por milhões de brasileiros”.



“Os 14 anos do PT no poder, resultaram em fome, miséria e corrupção. Nos 4 anos do governo Bolsonaro, o Brasil avançou 40 anos!” afirmou a ex-ministra.