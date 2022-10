Ditador da Nicarágua celebra vitória de Lula

Ortega foi uma pedra no sapato da campanha de Lula, com o presidente Jair Bolsonaro explorando frequentemente a relação entre o petista e o ditador

O ditador da Nicarágua, Daniel Ortega, parabenizou Luiz Inácio Lula da Silva pela vitória no pleito deste domingo (30).



“Com muita alegria celebramos sua merecida vitória, rogando a Deus que lhe dê saúde, força e muito amor para construirmos juntos e encorajamos o futuro de seu grande país, o bem-estar das famílias, e continuemos contribuindo na busca pela paz no mundo”, escreveu em uma carta.



Ortega foi uma pedra no sapato da campanha de Lula, com o presidente Jair Bolsonaro explorando frequentemente a relação entre o petista e o ditador.



Alas do PT são próximas à Frente Sandinista de Libertação Nacional, partido que ajudou a derrubar a ditadura de Anastasio Somoza em 1979. Os partidos atuam juntos no Foro de São Paulo, grupo que reúne dezenas de legendas de esquerda da América Latina e do Caribe.