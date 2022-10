Moraes minimiza relatório de militares e elogia análise mais ampla do TCU sobre as urnas

As declarações de Moraes foram feitas após o TSE declarar eleito presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT)

O presidente do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), Alexandre de Moraes, minimizou o impacto da análise das Forças Armadas sobre as urnas e disse que a auditoria mais ampla feita pelo TCU (Tribunal de Contas da União) já cumpriu com o papel de mostrar a segurança do sistema eleitoral.



“[Os militares] já disseram que apresentarão [o resultado da análise] logo após o segundo turno. Após o relatório do TCU, até ficou prejudicado o relatório dessa análise”, disse Moraes.



“Não apresentaram o relatório, disseram que precisariam de mais tempo. Talvez seja um problema de análise técnico das Forças Armadas”, disse Moraes. “Mas isso não prejudicou em nada a apuração, porque o TCU fez uma mega apuração, mais de 4 mil (urnas analisadas), um mostruário gigantesco.”



A auditoria do TCU em 4.161 boletins de urna não encontrou diferença com os dados que chegam ao TSE para a totalização dos votos.



O TSE inseriu os militares no rol de fiscais do pleito e na CTE (Comissão de Transparência das Eleições), movimento hoje considerado um erro por parte dos integrantes da corte. Isso porque as Forças Armadas romperam com um silêncio de 25 anos sobre as urnas e passaram a fazer questionamentos que alimentam o discurso golpista de Jair Bolsonaro (PL).