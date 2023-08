Professores da rede pública participam de oficinas sobre Patrimônio Cultural

As Jornadas do Patrimônio Cultural foram instituídas no calendário escolar e de eventos oficiais do DF pela Lei Distrital nº 5.080/2013

No mês em que é celebrado o Dia do Patrimônio Cultural, professores da rede pública de ensino terão a oportunidade de participar de oficinas sobre educação patrimonial, que têm como tema Memórias sensíveis: compreender, ressignificar e reconstruir. Parte das Jornadas do Patrimônio Cultural, evento realizado anualmente, as oficinas seguem com inscrições abertas.

As Jornadas do Patrimônio Cultural foram instituídas no calendário escolar e de eventos oficiais do DF pela Lei Distrital nº 5.080/2013. Com organização da Secretaria de Estado de Educação, da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, da Superintendência do Iphan no Distrito Federal e da Universidade de Brasília (UnB), as Jornadas promovem oficinas temáticas em Coordenações Regionais de Ensino (CREs), além de mesas redondas, seminários, palestras e colóquios.

Memórias sensíveis: compreender, ressignificar e reconstruir

Em sua 10ª edição, as Jornadas do Patrimônio Cultural têm como tema Memórias sensíveis: compreender, ressignificar e reconstruir. Entendem-se memórias sensíveis como aquelas ligadas a acontecimentos que envolveram sofrimento e outras experiências dolorosas para diferentes segmentos da sociedade. As oficinas darão visibilidade a alguns desses acontecimentos e buscarão compreender muitas experiências de vida associadas a eles.

Compreender, ressignificar e reconstruir constituem, portanto, movimentos de busca por novos sentidos, em diálogo com as memórias que antecedem a capital. Longe de construir exclusivamente uma crítica sobre o passado, como se lá estivessem todos os erros cometidos, as oficinas devem imaginar as muitas Brasílias encravadas no DF, colocando em foco os movimentos de reconstrução e expansão das fronteiras do “quadradinho”.

A proposta é pôr em perspectiva experiências do viver e do estar no Distrito Federal, refletindo sobre como as narrativas sobre a cidade podem ser subvertidas através das artes, do ativismo social, dos coletivos urbanos, dentre outros movimentos culturais do Distrito Federal.

Os professores interessados em participar devem se inscrever por meio de formulário eletrônico. Clique aqui e garanta sua inscrição.

Programação: Jornadas do Patrimônio Cultural do Distrito Federal 2023

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

21/08 | CRE PARANOÁ – 9h às 11h30 14h às 16h30

28/08 | CRE SOBRADINHO – 9h às 11h30 14h às 16h30

30/08 | CRE NÚCLEO BANDEIRANTE – 9h às 11h30 14h às 16h30

20/09 | BIBLIOTECA NACIONAL – CULMIN NCIA – 9h às 18h