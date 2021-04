PM PI: “Edital deve sair nos próximos dias”, diz secretário de Fazenda

“É uma medida importante que fortalece o sistema de segurança pública e reforça a esperança de mais paz social”, disse Rafael Fonteles

O concurso da PM PI será publicado nos próximos dias. A informação é do Secretário de Fazenda do estado, Rafael Fonteles, e foi publicada em uma rede social na tarde desta quinta-feira (29/04). De acordo com o secretário, a nova seleção da Polícia Militar Piauí recebeu o aval do governador do Piauí, Wellington Dias.

“Nos próximos dias, por determinação do governador Wellington Dias, será publicado o edital do concurso PM PI, que vai ser realizado pela Universidade estadual. É uma medida importante que fortalece o sistema de segurança pública e reforça a esperança de mais paz social”, disse Rafael Fonteles.

De forma detalhada, serão ofertadas 650 vagas para o cargo de soldado e 40 para o cargo de Oficial, com salários que variam de R$ 3.100,00 para soldados R$ 4.793,93 para oficiais. O concurso será de nível médio e superior e será realizado pela NUCEPE – UESPI

O último concurso da Polícia Militar do Piauí foi realizado em 2013. Na época, o edital ofertou 400 vaga para o cargo de praça.