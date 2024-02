Na última semana, Concurso Nacional chega a 1,5 milhão de inscrições

Candidatos podem se increver até esta sexta-feira, 9 de fevereiro. São 6640 vagas abertas em 21 órgãos públicos federais

O Concurso Público Nacional Unificado (CPNU) alcançou a marca de 1 ,5 milh ão de inscritos. As inscrições, iniciadas em 19 de janeiro , permanecem abertas até esta sexta-feira, 09 de fevereiro. Para os cargos de nível superior, a taxa de inscrição é de R$90, enquanto para o bloco de cargos de nível médio o valor é de R$60.

“Nós sabemos que existe uma corrida na primeira e na última semana. Na primeira semana, atingimos 1 milhão de inscritos, embora esta semana tenha sido um pouco mais lenta como o esperado, imaginamos que na próxima semana o ritmo acelerará novamente”, disse a ministra Esther Dweck em entrevista a uma rádio na quinta-feira (1°/2).

A ministra também destacou que, até o momento, metade dos 1,5 milh ão de inscritos já efetuaram o pagamento ou tiveram a isenção confirmada . A titular do MGI fez um alerta direcionado aos candidatos que já realizaram a inscrição , mas receberam a negativa do pedido de isenção ou ainda não fizeram o pagamento da taxa . “ A inscrição final depende do pagamento das inscrições, então faço esse alerta ao pessoal que já se inscreveu e não pagou” , orientou .

Diante da crescente demanda e importância do concurso, a m inistra também reforçou o compromisso com a segurança dos candidatos. “Antes mesmo da abertura das in scrições, identificamos tentativas de golpes . Estamos acompanhando de perto e reforçamentos as informações para evitar qualquer engano. Lembramos que as inscrições são realizadas pela plataforma GOVBR , e a taxa deve ser paga apenas por meio da guia de recolhimento da União, que pode ser pag a no banco, ou via PIX, mas precisa ser a guia, e não um número de PIX fixo. As agências dos correios das cidades de aplicação das provas estão prontas para auxiliar quem precisa r de suporte, seja para efetuar o pagamento das inscrições ou solucionar eventuais problemas digitais ” , alertou.

O que é o Concurso Público Nacional Unificado?

O Concurso Público Nacional Unificado é um modelo inovador de seleção de servidores públicos, criado pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos. O novo modelo consiste na realização conjunta de concursos públicos para o provimento de cargos públicos efetivos no âmbito dos órgãos e das entidades da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional, mediante a aplicação simultânea de provas em todos os Estados e no Distrito Federal.

Para se inscrever, o candidato deve acessar a página do GOV.BR. Em seguida, é necessário fazer o login e seguir as orientações indicadas. No momento da inscrição, o candidato faz a escolha pelas carreiras, que estarão divididas em oito blocos temáticos. Cada bloco reúne as carreiras que possuem semelhanças entre si.

O CPNU permitirá a inscrição para a disputa por vagas para mais de um cargo, desde que dentro do mesmo bloco temático. Uma das vantagens é que o candidato pagará uma taxa de inscrição única. Ao concorrer a mais de um cargo, o candidato deverá classificar as vagas de interesse por ordem de preferência para definir a prioridade em uma possível chamada, baseada na nota alcançada.

O objetivo é promover igualdade de oportunidades de acesso aos cargos públicos efetivos. A prova será realizada simultaneamente em 220 cidades do Brasil no dia 5 de maio.